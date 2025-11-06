59歳・RIKACO、“カラバリ買い”のユニクロ品など秋コーデの購入アイテムを大公開「参考になります」「買い物の仕方見習わせてもらいます」
タレントのRIKACO（59）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、秋ファッションを楽しむために「いろいろちょっとずつ」購入した新アイテムを披露。50代のリアルクローズを紹介し、14万回再生超え（6日 正午時点）の反響を呼んでいる。
【動画】ユニクロ品は2種を“カラバリ買い”！秋ファッションの購入アイテムを紹介するRIKACO
同チャンネル『RIKACO LIFE』では、RIKACO流のファッションや料理、健康法のポイントをはじめ、自身の人生経験、マインドなどについて日々発信をしている。
ようやく暑さが落ち着き、秋のおしゃれが楽しくなってきたタイミングに合わせ、この日は自身が最近購入した『UNIQLO（ユニクロ）』『three dots（スリードッツ）』『IENA（イエナ）』の3ブランドの秋物アイテムを披露した。
たびたび購入品を紹介している『ユニクロ』では、2種のトップス、ヒートテックのソックス、フリースジャケットを買い足し。トップスは気に入っているシリーズだといい、色違いで買ったことを明かした（それぞれの商品を4色、2色購入）。
動画では、実際に服を身体にあてたり、羽織ったりしてみせながらアイテムを披露。昔は展示会に行ってはよく服を購入していたというが、最近は変化しつつある気候を考慮し、その時に必要なものを必要な分だけ買い足すスタイルに移行したことなども明かしていた。
コメント欄には「久しぶりのコーデ動画がアップされて超〜嬉しかったです！」「寒くなってきたからRIKACOさんにUNIQLOコーデしてもらいたいと思ってました」「RIKACOさんカッコイイ」「とっても素敵」「買い物の仕方見習わせてもらいます」「いつも参考になります」など、さまざまな反響が寄せられている。
