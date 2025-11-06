金爆・鬼龍院翔「女装、まめっち、女装、女装、裸」 七変化のハロウィン仮装を一挙公開「圧巻」「全部似合いすぎて可愛い」「振り幅すごい」
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。「鬼龍院翔2025年のハロウィン仮装まとめ」と書き出し、さまざまな仮装を一挙公開した。
【写真全11枚】「圧巻」「振り幅すごい」多彩なハロウィン仮装を一挙公開した鬼龍院翔 ※まめっちは2枚目
「女装、まめっち、女装、女装、裸 でした！」と紹介し、「上田君主催のマウスピースフェスでは2日間出演させてもらったのと、コラボコーナーでふざけたままの格好ではいかんと思い両日メイクチェンジをしたので合計四つの仮装をしたよ」とも報告。たまごっちの人気キャラ「まめっち」や「鉄腕アトム」に扮したとみられる姿、美しい女装姿など、さまざまな仮装ショットを計11枚アップした。
この投稿にファンからは「こうやって改めて並べると、圧巻ですね 爆裂にカッコよかったりキレイなのもあるわけですが、まめっちは他界隈を震撼させるかもしれないと思いますww」「仮装全部似合いすぎて可愛い&カッコいい」「振り幅すごい キャッツアイ仮装好き」「何にでもなれちゃうんですね 鬼龍院さんすごいっ」「その一つを生で見れて幸せです」「どのキリさんもクオリティー高すぎ〜」などの反響が寄せられている。
