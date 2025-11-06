4周年のBE:FIRST、上品なグレーコーデで表紙 メンバー間での“ギフト”も考案
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、12日発売の週刊誌『anan』2471号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
デビュー以来、毎年欠かさず同誌の表紙を飾っているBE:FIRSTは、今回で1年半ぶり4回目の登場になる。同号の第1特集「贈り物」にちなみ、ちょっとしたお呼ばれに行くようなきちんと感のあるスタイリングをリクエスト。前回の表紙はブラックで統一していたので、今回はグレーをベースにまとめた。同衣装では集合だけでなく2人ずつのペアでも撮影しており、モスグリーンのギフトボックスを小道具に、それぞれのワンシーンを撮影している。
そして、もうひとつの衣装は、ブラウンを基調とした暖かそうなニットスタイル。落ち着いた色みでそろえ、大人っぽいコーディネートになっている。リラックス感ただよう6人の表情を収めている。
インタビューはソロと座談会を実施。ソロでは贈り物にまつわる話題、今回のベストアルバムに関する話を中心に語る。さらに、今回ペアで撮影したメンバーに対して、「自分ならどんなプレゼントをあげたいか」というメッセージも掲載している。
6人での座談会は、息の合った楽しいトークがぎっしり。今年の活動の振り返りや思い出、ベストに収録された曲のことをたっぷりと語る。そして、お約束となりつつある質問「メンバーで流行っていること」にも答える。
今号は、同誌恒例の手土産・ギフト特集。スイーツライターのchico氏、ギフトコンシェルジュの真野知子氏、フリーアナウンサーの宇賀なつみ、料理研究家の長谷川あかり氏といったフード賢者たちのトレンド感ある手土産グルメの紹介のほか、俳優の梅沢富美男や、元TBSアナウンサーの堀井美香ら食通の有名人によるこだわりのセレクトも。いま贈りたいギフトの最適解がみつかる1冊となっている。松井玲奈によるエッセイや、注目の芸人コンビ・例えば炎の手土産にまつわるストーリーも掲載。通常版の表紙は木村拓哉が飾っている。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
デビュー以来、毎年欠かさず同誌の表紙を飾っているBE:FIRSTは、今回で1年半ぶり4回目の登場になる。同号の第1特集「贈り物」にちなみ、ちょっとしたお呼ばれに行くようなきちんと感のあるスタイリングをリクエスト。前回の表紙はブラックで統一していたので、今回はグレーをベースにまとめた。同衣装では集合だけでなく2人ずつのペアでも撮影しており、モスグリーンのギフトボックスを小道具に、それぞれのワンシーンを撮影している。
インタビューはソロと座談会を実施。ソロでは贈り物にまつわる話題、今回のベストアルバムに関する話を中心に語る。さらに、今回ペアで撮影したメンバーに対して、「自分ならどんなプレゼントをあげたいか」というメッセージも掲載している。
6人での座談会は、息の合った楽しいトークがぎっしり。今年の活動の振り返りや思い出、ベストに収録された曲のことをたっぷりと語る。そして、お約束となりつつある質問「メンバーで流行っていること」にも答える。
今号は、同誌恒例の手土産・ギフト特集。スイーツライターのchico氏、ギフトコンシェルジュの真野知子氏、フリーアナウンサーの宇賀なつみ、料理研究家の長谷川あかり氏といったフード賢者たちのトレンド感ある手土産グルメの紹介のほか、俳優の梅沢富美男や、元TBSアナウンサーの堀井美香ら食通の有名人によるこだわりのセレクトも。いま贈りたいギフトの最適解がみつかる1冊となっている。松井玲奈によるエッセイや、注目の芸人コンビ・例えば炎の手土産にまつわるストーリーも掲載。通常版の表紙は木村拓哉が飾っている。