講談社、小学館、集英社などスカウト！合同漫画賞「第3回マンガノ大賞」開催
少年ジャンプ＋編集部と株式会社はてなが共同で運営する漫画投稿プラットフォーム「マンガノ」にて、国内最大規模の出版社合同漫画賞「第３回 マンガノ大賞」を11月6日より募集がスタートした。
【画像】評価された漫画！審査する編集者…「マンガノ大賞」詳細な説明イラスト
同漫画賞は、KADOKAWA、講談社、小学館、集英社など12社計12編集部が一斉審査に参加する国内最大規模の漫画賞で、大賞に選出された方には賞金200万円を授与。少年誌、少女誌、青年誌など多彩なカラーの編集部が様々な視点や角度から作品を審査することで、多様な才能の発掘を期待している。
過去２回の実績としては、これまでに8作品が「少年ジャンプ＋」をはじめとする商業誌・商業媒体に掲載。さらに、延べ76人の応募者に担当希望の声がかかるなど、充実した結果につながっている。
今回も、受賞の有無を問わず、応募作品はすべてスカウトの対象となり、「広がれ、あなたの物語。」をキャッチコピーに、12社12編集部の様々な編集者から、声がかかるチャンスがある。
【「マンガノ」運営からのメッセージ】
「マンガノ大賞」は、あなたの可能性を広げる、チャンスに溢れたマンガ賞です。一度の応募で、多彩なカラーを持つ12編集部の審査員へ作品を届けられます。多様な視点からの審査によって、あなた自身も気づいていない作品の魅力や、思いがけない才能が見出されるきっかけになるかもしれません。多くの読者に作品を届けられる商業誌・商業サイトへの受賞作掲載や、あなたの才能に注目する編集部との新たな出会いなど、この賞は、多くのチャンスが広がっています。ジャンルを問わず、どのような作品も歓迎されるマンガ賞です。ぜひ、あなたの強みを存分に活かした渾身の一作で挑戦してください。ご応募をお待ちしています！
◆【参加（審査）編集部（出版社）】
＜前回から継続参加＞
月刊コミックガーデン（マッグガーデン）
月刊コミック電撃大王（KADOKAWA）
月刊少年マガジン（講談社）
サンデーうぇぶり（小学館）
少年ジャンプ＋（集英社）
ゼノン編集部（コアミックス）
チャンピオンクロス（秋田書店）
花とゆめ（白泉社）
トーチ（リイド社）
FEEL YOUNG（シュークリーム／発行：祥伝社）
＜新規参加・再参加＞
webアクション（双葉社）［新規 参加］
くらげバンチ（新潮社）［再参加］
