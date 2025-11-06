DAIGO、『映画きかんしゃトーマス』オファー受けた心境「まさにKTU！」
アーティスト・タレントのDAIGOが、12月12日公開の『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』にサンタクロース役として声のゲスト出演する。きょう6日、インタビュー映像が公開された。
【動画】子どもとのエピソードを明かしたDAIGO
DAIGOは、2016年に『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』で紫色のタンク機関車ライアン役で出演。9年ぶり2度目のゲスト出演となる。なお、機関車や車以外の役をゲスト声優が担当するのも、初となる。
9年ぶりに再び映画トーマスからのオファーを受けた気持ちについて「まさにKTU、(K)9年ぶりの(T)トーマス(U)嬉しい！」という気持ちでしたと振り返り。サンタを演じるにあたり、“ホッホッホー”というセリフについて、「油断すると“ハ”に聞こえる」と場を和ませつつ、楽屋で練習したというエピソードを明かし、子どもたちに夢を与えるべく「（セリフを）大事にしていきたい」と思いを語った。
また、1歳になる息子が「車や電車が大好き！」というエピソードも披露。過去に自身が声優を務めた作品を一緒に見た際に「いつも動き回る子どもたちがピクリとも動かず、トーマスに目が釘付けになっていました」とトーマスとのエピソードを披露。公開を心待ちにしている子どもたちに向けて「クリスマスにぴったりの、最高の映画に仕上がっておりますので、ぜひみなさん電車に乗って、映画館に足を運んでください！」とメッセージを伝えた。
なお、俳優で子役の倉田瑛茉が、サンタクロースに手紙を書いた女の子役で初めて声優に挑戦した。
