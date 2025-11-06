【厚塗り感を回避】肌印象を格上げする、注目のコンシーラー【色選びのコツも紹介】

クマやシミが気になっても、ベースメイクの抜け感は大切にしたいところ。そこで頼れるのが、気になるアラをカバーできるコンシーラーの存在です。実は使用感がどんどん進化中！ 注目のアイテムをピックアップしてご紹介します。

コンシーラーのカラーはどう選ぶ？

アイテムをご紹介する前に、コンシーラーのカラーについての基本をおさらい。肌悩みによって使いわけることで、効果的なカバーが狙えます。

ベージュ系

→シミやくすみをカバー。

オレンジ系

→血行不良型の青クマを目立たない状態に。

イエロー系

→色素沈着型の茶グマをカバー向き。

グリーン系

→ニキビ跡や小鼻まわりの赤みをカモフラージュ。

ブルー・パープル系

→くすみをカバー、透明感アップを期待。

早速、新作として登場したコンシーラーをご紹介します。

シームレスな仕上がり！【ルナソル】の新コンシーラー

ハイカバーな3色のベージュ。ルナソル シームレスコレクティングリクイド （左から）01、02、03 各\4,400／ルナソル（カネボウ化粧品）

グリーンニュアンスを含んだイエローが赤みをカバー。ルナソル シームレスコレクティングリクイド 04 \4,400／ルナソル（カネボウ化粧品）

クリアなラベンダーで黃ぐすみを払って明るい印象へ。ルナソル シームレスコレクティングリクイド 05 \4,400／ルナソル（カネボウ化粧品）

なめからなフィット感で均一肌へと整えるルナソルのコンシーラーには、高いカバー力を誇るベージュタイプと透明感を叶えるカラータイプが登場。ベージュタイプはオレンジベージュの光効果と巧みなオイル使いで境目を感じない仕上がりに。カラータイプは色補正効果のある光を仕込み、理想の肌へと導きます。

カネボウ化粧品

0120-518-520

ベスコス多数受賞！【ジルスチュアート ビューティ】コンシーラーの新色

より明るい印象に。ジルスチュアート ダイアモンドティップス コンシーラー C00 \3,300／ジルスチュアート ビューティ

赤みを自然にカモフラージュ。ジルスチュアート ダイアモンドティップス コンシーラー C12 \3,300／ジルスチュアート ビューティ

みずみずしい使用感が人気のコンシーラーに登場した2つの新色。ダイヤモンドパウダー配合のツヤ仕上げは、さりげなく肌トーンを明るい印象へと整えます。肌悩みをカバーするほか、光があたりやすい顔の中央部分に効果的に仕込むことで、立体感を操るコントロールカラー的な使用方法もおすすめです。

ジルスチュアート ビューティ

0120-878-652

赤み、クマ、くすみもカバー！【トーン】のマルチパレット

ペタル フロート フローレス タッチ 02 \4,180／トーン

肌悩みは日によって違うもの。そんな肌のリアルに応えるために誕生したマルチパレットに赤み・くすみが気になる人向けの02がラインナップ。ハイライト、2色のコントロールカラー、コンシーラーがひとつにまとまり、どんな日の肌にも優しく寄り添います。ソフト＆ハードゲルとライトタッチオイルのバランス配合で実現した、クリーミーテクスチャー＆高密着もうれしい！

ベースメイクを底上げ！【＆be】のマルチなUVコンシーラーパレット

＆be テンシーラーUV プラス 全2色（SPF50＋・PA＋＋＋＋）各\3,850／Clue

シミ、クマ、赤みなどのカバーからシェーディング、ハイライトとしても使える、万能パレット。さらに新ペプチド「PeptiYouth™」と保湿成分を配合し、乾燥による小じわをケア。紫外線カット機能も備えたフルコースぶりは圧巻です。

Clue

0120-274-032

【雪肌精 BLUE】のコンシーラーパレットで、血色感も透明感も叶える

雪肌精 BLUE メルティ マイ カラー バランサー \4,180（編集部調べ）／雪肌精（コーセー）

ライトな薄膜で肌に密着して、しっかりカバーをしながらうるおいもキープ。隠したいアラに合わせて使い分ける4色は、まるで肌に調和するようになじみんでトーンを整えてくれます。贅沢に配合された和漢植物のめぐみも、雪肌精 BLUEならでは。

コーセー

0120-526-311

ケアしながらカバーする【エクセル】の美容液コンシーラー

エクセル エシリアル セラムコンシーラー（左から）ER01、ER02、ER03、ER04、ER05※ER05のみ限定発売 各\1,760（編集部調べ）／エクセル（常盤薬品工業株式会社）

肌悩み別に選べる5つのカラーは、すべて美容液80％を配合。うるおいを与えて乾燥からお肌を守りつつ、肌トーンを均一に。ハイカバーなのに軽く自然な仕上がりで、しっかりフィット！ 表情の動きにも負けず、崩れにくい点も魅力です。

常磐薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ）

0120-081-937

高いカバー力が長時間続く【メイクアップフォーエバー】のフルカバー コンシーラー

HDスキン フルカバー コンシーラー 全14色 各\4,950／メイクアップフォーエバー

ブランド史上最高濃度のピグメントを配合し、長時間のハイカバーを実現。1本持っていれば安心なフルカバータイプで、クマ、シミ、そばかす、ニキビ跡、赤みなど、幅広い肌悩みをカモフラージュ。チップとブラシのダブルエンドアプリケーターなので、持ち歩いていれば外出先でのお直しにも活躍間違いなし！

メイクアップフォーエバー

03-5212-3300

隠すだけではなく、コントロールカラーやハイライト＆ローライトとしても活躍する最近のコンシーラー。優秀なアイテムを取り入れて、理想のベースメイクに近づきましょう。

※価格はすべて税込みです

Senior Writer：Hiroko Ishiwata