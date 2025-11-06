千鳥MC超大型バラエティー『ゴールデンコンビ』 豪華8組が奮闘の予告編解禁
お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』第2弾について、場面写真が解禁となった。
【動画】今回も豪華！『ゴールデンコンビ』予告編解禁
Prime Videoオリジナルバラエティー番組視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした、第1回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞の第2弾が開幕する。
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
高比良くるま（令和ロマン）（※高＝はしごだか）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山(さや香)＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たち。
公開された第1弾の予告編では、そんな一度限りのオリジナルコンビたちが繰り広げる予測不能な即興コントの数々に、審査員となる200人の観客とともにMC・千鳥の2人も大爆笑する姿が映し出されている。「取調室」、「コンビニ」、「巌流島」、「安アパート」など、ステージ中央にせり上がる、さまざまなコントセットが明らかとなるなか、前回大会からさらにスケールアップした最高難度のお題に悪戦苦闘する一同。さらに、気になるゲスト陣も垣間見え、大物刺客たちから繰り出される怒とうのムチャぶりに、実力派芸人でさえ泣き顔に。
さまざまなステージで息の合ったコンビネーションを見せる各コンビの“笑劇”場面写真も公開。波乱の展開とともに、本番組でしか見られない、強烈な新キャラクターの誕生にも期待が高まる。200人の観客の審査による「最も面白くないコンビ」が脱落する過酷なルールのもと、“究極の即興力”を発揮し、2代目ゴールデンコンビの栄光に輝くコンビは誰だ。
【動画】今回も豪華！『ゴールデンコンビ』予告編解禁
Prime Videoオリジナルバラエティー番組視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした、第1回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞の第2弾が開幕する。
高比良くるま（令和ロマン）（※高＝はしごだか）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山(さや香)＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たち。
公開された第1弾の予告編では、そんな一度限りのオリジナルコンビたちが繰り広げる予測不能な即興コントの数々に、審査員となる200人の観客とともにMC・千鳥の2人も大爆笑する姿が映し出されている。「取調室」、「コンビニ」、「巌流島」、「安アパート」など、ステージ中央にせり上がる、さまざまなコントセットが明らかとなるなか、前回大会からさらにスケールアップした最高難度のお題に悪戦苦闘する一同。さらに、気になるゲスト陣も垣間見え、大物刺客たちから繰り出される怒とうのムチャぶりに、実力派芸人でさえ泣き顔に。
さまざまなステージで息の合ったコンビネーションを見せる各コンビの“笑劇”場面写真も公開。波乱の展開とともに、本番組でしか見られない、強烈な新キャラクターの誕生にも期待が高まる。200人の観客の審査による「最も面白くないコンビ」が脱落する過酷なルールのもと、“究極の即興力”を発揮し、2代目ゴールデンコンビの栄光に輝くコンビは誰だ。