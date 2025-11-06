『古畑任三郎』『ガリレオ』フジ名作ミステリーの“神トリック”を紹介 渡辺翔太も驚き「そんなわけないって！！」
タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務める、6日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフル』（毎週木曜 後8：00）では、スタジオゲストに芳根京子、佐藤栞里、石川恋、やす子、河井ゆずる（アインシュタイン）を迎え「伝説のドラマミステリーSP」を届ける。
【写真】MCの東野幸治＆渡辺翔太
同番組ではおなじみのドラマ『古畑任三郎』シリーズから、『ガリレオ』『ミステリと言う勿れ』『黒井戸殺し』といった、フジテレビが誇るミステリードラマの神トリックを大放出。芳根も目を輝かすトリックの数々とは。
主演・田村正和、脚本・三谷幸喜のタッグで1994年にスタートし、12年間連続ドラマやスペシャルドラマとして放送し、今もなお幅広い世代に愛され続けるフジテレビ系ドラマ『古畑任三郎』シリーズ。なんといっても魅力は“これぞ古畑！”と思わせるしゃべり方と、犯人との駆け引き。そして冒頭で犯人を明かした上で巧妙な話術と推理力で犯行の真相をひもといていくさまが、同ドラマならではのポイント。
今回は、大地真央が犯人役で出演した「アリバイの死角／古畑、歯医者へ行く」（1999年5月4日放送）を紹介。『古畑任三郎』シリーズにあまりなじみのないという芳根は「面白い！視聴者に問いかけるスタイルだから、参加している気持ちになる！」と大絶賛。やす子も「犯人を見つけるのが面白いと思っちゃうのに…」と、本作ならではの見せ方に感心した様子。
さらに、イチローがイチロー役でドラマ出演し当時、日本中が大注目した「フェアな殺人者」（2006年1月4日放送）が流れると、MC東野＆渡辺も面白さのとりこに。このほか、山口智子、市川正親、福山雅治登場回の神トリックも登場する。
また2007年に第1シーズン、13年に第2シーズンが放送された大人気ドラマ『ガリレオ』。主人公の湯川学の口癖“実に面白い”や“実に興味深い”、“さっぱり分からない”が印象深い一方、謎を解明する際に場所関係なく数式を書き殴るなど、勇往邁進（ゆうおうまいしん）に事件と向き合う姿がたびたび登場するのも魅力。そんな作品から、水野美紀が犯人役で出演した「絞殺る（しめる）火の玉の謎と完全なる密室殺人」（2007年11月12日放送）を紹介。切ない結末と、隠し通したかったトリックの秘密とは。
ミステリーの女王アガサ・クリスティの名作『アクロイド殺し』を、三谷幸喜脚本で日本で初めて映像化されたドラマ『黒井戸殺し』（2018年4月14日放送）。主人公の名探偵を野村萬斎が演じ、片田舎の村で起きた殺人事件の真相を追うドラマで、大泉洋、向井理、松岡茉優、寺脇康文、遠藤憲一ら俳優陣が出演したことでも話題に。
スタジオメンバーも誰が犯人かと名推理を繰り広げる中、とある人物が犯人だと明かされると一同驚がく。VTRを食い入るように見ていた渡辺も「そんなわけないって！！」と叫んでしまうほど。一体誰が犯人だったのか…どんなトリックが隠されていたのか。このほか、菅田将暉主演『ミステリと言う勿れ』の神トリックシーンが登場。明日誰かに「ミステリードラマって面白い！」と言いたくなる数々のトリックに注目だ。
