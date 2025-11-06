BE:FIRST「anan」4度目表紙でシックな装い “恒例の質問”にも回答
【モデルプレス＝2025/11/06】ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、11月12日発売の「anan」2471号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙に登場する。
【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人
2024年から続いたドームツアーが終わるやいなや、初のワールドツアーがスタートし、世界12都市の公演を完走したBE:FIRST。そしてデビュー4年目を迎えるこの秋、10月29日に初のベストアルバム「BE:ST」をリリース。その名の通り、高みを目指し、止まることなく走り続ける彼らが表紙に登場。シックな秋の装いに身を包み、約1年半ぶりに表紙を飾る。
デビュー以来、毎年欠かさず同誌の表紙を飾っているBE:FIRST。今回で4回目の登場となるが、寒い季節の登場は久々。掲載号の第1特集が「贈り物」ということで、ちょっとしたお呼ばれに行くようなきちんと感のあるスタイリングに仕上がった。前回登場した際の表紙はブラックで統一していたため、今回はグレーをベースにまとめることに。この衣装では集合だけでなく2人ずつのペアでも撮影しており、モスグリーンのギフトボックスを小道具に、それぞれのワンシーンが撮影されており、メンバーの組み合わせごとの空気感も楽しむことができる。そして、もうひとつの衣装は、ブラウンを基調とした暖かそうなニットスタイル。落ち着いた色みで揃え、大人っぽいコーディネートにまとめた。リラックス感漂う6人の表情も見どころだ。
インタビューはソロと座談会を実施。ソロでは贈り物にまつわる話題と、今回のベストアルバムに関する話を中心に聞いている。さらに、今回組みで撮影したメンバーに対して、「自分ならどんなプレゼントをあげたいか」というメッセージも掲載。6人の座談会は、息の合った楽しいトークをぎっしり詰め込み、今年の活動の振り返りや思い出、そしてベストに収録された曲のことをたっぷりと話している。そして、もはやお約束となりつつある質問、“メンバーで流行っていること”も今年も忘れずに掲載されている。（modelpress編集部）
