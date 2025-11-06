櫻坂46三期生、初のドラマ総出演「路地裏ホテル」Leminoで独占配信決定
【モデルプレス＝2025/11/06】櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ「路地裏ホテル」が、12月5日正午よりLeminoにて独占配信決定（毎週金曜日正午更新／全10話）。あわせて、完成披露試写会が開催されることも発表された。
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマだ。この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の11人。初めて全員が揃って本格ドラマに挑む。加入からまもなく4年目を迎える彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぐ。
また、本作品の配信開始を記念して、Leminoプレミアム会員限定の完成披露試写会を開催。本作品の先行上映はもちろん、櫻坂46三期生11人によるプレミアムトークショーも予定されている。（modelpress編集部）
◆櫻坂46三期生、全員でドラマ出演
