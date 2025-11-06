【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.6 ひろき】壁を作った3日間抜け出せた元カノの支え 最終告白で感じたこととは＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/06】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。6人目は会社員のひろき（31）。＜Vol.6＞
【写真】「ラブトラ3」指原莉乃も「完全に好きだった」という人気イケメン
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ひろきのX（元恋人）は、第4話にて会社員のひなこ（28）だと明らかに。交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月の2人は、会社の同期という関係性から交際へと発展するも、友人に戻ることに。破局後も良い友人関係でホカンスでは互いを応援し、励まし合った。
ひろきはホカンス初日からバックパッカーのユリ（29）に惹かれるが、ユリが経営者のヒロ（26）に惹かれていることを知り、塞ぎ込んでしまう時期も。再びユリと向き合う覚悟を決めて最終告白で熱い想いを伝えたが、新しい恋は実らなかった。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ひろき：普段は会社員で、アパレルの企画職をやっています。
― 今回の参加理由を教えてください。
ひろき：僕からXを誘いました。交際当時は会社で仕事がバタついていたときで、すごく支えてもらっていて、当時は自分自身の精神の強さだと勝手に思っていたんですけど、彼女の支えがあったからこそ乗り越えられたと気づきました。当時は気持ちを伝えることがなくて、そのまま友達に戻ったんですけど、環境が変わったことで改めてその感謝の気持ちや彼女自身の良さを実感していたので、もっと話したいなと思って声をかけさせてもらいました。
― 復縁の気持ちもありましたか？
ひろき：どっちかというと、お互いに対して恋愛感情がそんなにない状態で参加しているのは知っていて、自分の目的としては当時の「ありがとう」という気持ちを伝えたいというのがメインでした。
― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。
ひろき：同期で一番仲良くて、周りからも「付き合っちゃいなよ」とか言われて、「いやいやないよ」とか言いながらしれっと裏で付き合った感じです（笑）
― 改めてXとお別れした理由を教えてください。
ひろき：元が親友みたいな感じで始まって、自分は仕事、向こうは恋愛で落ち込んでいるときに、「自分たちだったら上手くやれるんじゃない？」と付き合ってみたものの、結果「親友じゃん」となりお別れしました。今まで通りの関係に戻るじゃないですけど、恋愛感情はなくとも、近しい存在で支え合えればなと思っていました。
― ホカンスでひろきさんは初日にユリさんのDVDを観ていて、スタジオでも「初日に？」という反応になっていたんですけど、どういったところに惹かれましたか？
ひろき：多分あの当時は1回しか観られないことを忘れていました（笑）ユリは、自分が香水とか好きなんですけど、はじめましてのときにその匂いに気づいてくれたり、隣の席に座るタイミングでちゃんと目を見て話してくれて、「本当に盛り上げてくれてありがとう」とか言葉でちゃんと感情を伝えてくれるところがすごく好印象でした。まずは自分が良いなと思った相手が果たして復縁を望んでいるのかそうじゃないかという判断だけは一旦見ておきたいなという想いで観ました。
― 元々第一印象で決めるタイプ？
ひろき：フィーリングじゃないですけど、自分が大切にしている部分を向こうも大切にしそうな感じがした。言葉でちゃんと伝えるとか、そういうところに良さと親近感を感じたのが大きかったです。
― スペシャルデートに行ってより惹かれましたか？
ひろき：彼女の良さをより感じつつ、向こうは結婚したい相手を探すという目的があるんだろうなと思って。ただ、その話から僕は「周りも結婚しているから」みたいな想いもあるような印象を受けて、彼女の中では、バックパッカーを続けたい気持ちもあるような気がしました。付き合えたとしてもすぐに結婚を考えられるほどの気持ちが自分にあるのかはすごく悩みました。
― ひろきさんは結婚をすぐに考えていますか？
ひろき：いや、僕は2人で知っていく時間も必要かなと思っているタイプで、付き合う＝結婚になれなかったんですけど、ユリは本当は自分のしたいことがあるのに変に結婚に対して焦りを持っているかもしれない、話していて漠然と感じたので、どう進むのが正解かわからなくなって、頭の中がごちゃごちゃしていました。
― それはユリさんに言わなかった？
ひろき：ユリには直接言っていないです。ユリもヒロが気になっていると言っていたので、そこでグイグイ行かなかった自分にも問題があるかと思うんですけど、向こうが僕に対して、まだ恋愛のテンションになっていない中で行くのは引かれそうだなと思いました。
― その後ユリさんがヒロさんと仲良くなっているタイミングで、ひろきさんは落ち込んでいる期間が数日ありましたが、あのときは辛かったですか？
ひろき：ユリがヒロを気になっているのは知っていたので、そこに対してすごく落ち込んだわけではないですけど、自分を偽ってまでユリに好かれるのは違うし、自分自身を好きになってもらえない限りは未来がきつくなると思うので、ユリに振り向いてもらうために自分を偽るのか、そのままの自分で行ってユリから好かれないか、という２択が辛い中でユリもヒロに気持ちが傾いてそうだったので、一旦自分の中で少し距離を置くというか、考える時間が必要かなって、一気に全体に壁を作ってしまいました。
― それは何日ぐらいの期間でしたか？
ひろき：記憶上3日ですね。長くやっちゃいました…。そのときはデートも行かず、ひなこに相談しました。
― ひなこさんに相談してどうでしたか？
ひろき：やっぱり親身に聞いてくれたり、自分のことをすごく知っている人だからこそのアドバイスだったりで、バカンスのタイミングまでに自分の気持ちを整理できました。でもユリを諦めることはなかったので、自分自身で行くのかの分岐をちょっと考えて、バカンスで今まで以上に自分をさらけ出しすぎましたね（笑）
― 他の人にも目線を向ける気持ちで、しおりさんを誘いましたか？
ひろき：しおりは、Xがユウマということもわかって、ユウマへの手紙の内容があまりにもショッキングで気にしていた部分はあったんですけど、年齢公表のときに同い年だとわかって、話せる内容も同い年ならではのことがありそうだと思ってデートに誘ってみました。ただ恋愛としてはやっぱりユリへの気持ちが大きかったので変わらなかったです。
― ちなみにヒロさんは男性陣から見てもモテるのは納得でしたか？
ひろき：当初はゆうやがモテるだろうと思っていて、実際ゆうやがモテていたターンもあったんですけど、ひなこから「いやもう波はヒロに行ってまっせ」と聞いて、そこから意識してヒロを見ていました。よく喋る自分に対して、ヒロはあんまり喋らないので全然違うタイプですけど、俺から見てもこの喋らなさに居心地の良さを感じるので、「そりゃモテるわな」と感じていました。
― ユリさんへの最終告白はどのくらい可能性があると思っていましたか？
ひろき：ユリが自分を選ぶ選択はないだろうなと思っていました。気持ちを伝えて、返事が来るまでの間の雰囲気ですごく感じました。あとはやっぱり今まで話していた会話の節々で自分（ひろき）とも向き合いたいけど、ヒロがやっぱり気になっているから向き合いたいという気持ちが強い印象があったので。ユリの性格的に、この短期間でどっちという決断までは行かなそうだし、自分はあと一押しが弱かったんだろうなと感じました。
― 後悔していることもありますか？
ひろき：ユリに対して伝えた気持ちに全く後悔はないですけど、確かにホカンスの最中に「ユリは今ヒロが気になっているからやめとこう」とか1歩構えちゃった部分はあったので、行けば良かったなと思う部分はありますが、総じて後悔はないです。
― ホカンスを経て、ひなこさんに対して心境の変化はありましたか?
ひろき：ひなこに対しては誘った理由を本人にも伝えていて、最後のXデートでも改めて伝えました。お互い元から、復縁するつもりで参加していないので、互いの背中を押す感じで、そこで自分の中で一区切りというか、感謝も伝えられたし、向こうの恋愛もちゃんと応援できて、改めて彼女と一緒に参加できたことに意味はすごくあったなと思いました。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ひろき：やっぱりユリに対してもっと踏み込んでいればユリの気持ちが変わったかもしれないと改めて振り返ると思う部分があるので、相手の気持ちを考えすぎて行動できなかった部分は、今後踏み込んでも良いぐらいのテンションで行っても良いんじゃないかと学んだし今後はそうしようかなと思います。
― ありがとうございました。
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
