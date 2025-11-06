【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.5 ひなこ】最終告白を決めたメンバーの後押し 「男女の友情は成立した」元カレとの関係性と感じた成長＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/06】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。5人目は会社員のひなこ（28）。＜Vol.5＞
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ひなこのX（元恋人）は、第4話にて会社員のひろき（31）だと明らかに。交際期間1年8ヶ月、別れたのは1年5ヶ月前でひなこはXに誘われてホカンスに参加した。
不動産営業のゆうや（29）に当初から惹かれるが、意中の相手からメールが来ない日々が続き、心が折れる日々を過ごす。自らも辛い状況ながらも周りには弱音を吐かず、常に笑顔でひろきを始め、男性メンバーの恋愛相談に乗る姿が視聴者の胸を打った。
最終的にはゆうやへの気持ちを伝えることを決意。「ゆうやのことをすごく特別だと思ってるから幸せでいてくれたら嬉しいと思ってるよ」と自分の気持ちを表現した。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ひなこ：会社員で人事をやっています。
― Xに誘われたということなんですけど、誘われたときはどんな心境でしたか？参加を決めた理由を教えてください。
ひなこ：誘われたときは「明日飲みに行こうよ」のテンションで「ラブトラ出ない？」みたいな（笑）冗談かと思ったし「なんで私？」と正直びっくりしたんですけど、私たちの関係性そのものが強い味方だったので、こんな強い味方とこんなに楽しそうなホカンスに参加できるのはすごく素敵だなと思いました。あとは今までの自分の生活と違う環境で生活することや、恋愛に対して1ヶ月だけ向き合うことが未知な世界で悩むことも多くて、ホカンス中に29歳になったんですけど、年齢的に周りが結婚や出産ラッシュの超真っ只中という不安や、出産するならいつまでに結婚して…と逆算するカウントダウンをすごく感じていて、次が最後の恋愛かなとは感じていたので、それを『ラブトラ』の機会で経験できるのはすごく良いかもと思って、参加を決意しました。
― Xとの過去の交際について、お別れした後も親友とおっしゃっていましたが、お別れしたときはどんな心境でしたか？
ひなこ：私たちは“めっちゃ好き好き！”という感じで付き合ってなくて、それこそ始まりがぬるっと、ふわっと始まったので、正直すごくショックみたいな気持ちはなくて、「別れよう」となった時も、「そうだよな」という感じでした。
― ではきっかけはひろきさんから？
ひなこ：そうですね。入りも超親友だったんです。よく巷では「男女の友情は成立しない派」が多いと思うんですけど、「もし男女の友情が成立しないんだったら、私たちの距離感は友情じゃないってことだから、これってめっちゃ大恋愛なんじゃない？」みたいな仮説があったんですけど、「なんかこの関係性違うね、別れよっか」となったときは「男女の友情は成立したわ…」と思いました（笑）
― 付き合ったきっかけも仲が良過ぎるからという感じなんですね。
ひなこ：お互いにそれぞれの恋愛でうまく行っていなくて、自分とは全く異なるタイプを好きになったり付き合ったりしていて、「分かり合えないんだよね」と会話していく中で、「なんでうちらこんな分かり合えるんだ」と以心伝心で通じるスピードが早かったので、上手く行くと思っていました。価値観も相違なく合っていたかなと思います。
― 同期の中ですぐに打ち解けたんですか?
ひなこ：そうです。中途入社の同期だから人数はそんなにいなくて、入社した月が近いメンバーで毎日ランチに行くような関係性でした。
― ホカンスには最初から新しい恋がほぼ100%の気持ちで参加されましたか？
ひなこ：はい。
― 最初に気になったのはヒロさんですか？
ひなこ：ビジュアルで1番タイプだったのがヒロでした。
― その後ゆうやさんのことを好きになったと思いますが、惹かれた部分はどこですか？
ひなこ：どういう人がわからなくて、知りたくなりました。飾らない感じがあって、めっちゃかっこつけていたわけではなくて、ゆうやが一番自然体で、居心地も良かったです。
― 後半もうちょっとアプローチすればよかったと悩んでいる場面もありましたが、最初の方にあまり動けなかった理由はありますか？
ひなこ：『ラブトラ』のルール上、匿名のメッセージを送るんですけど、1回ゆうやとデートをした後にゆうやからメッセージが来なくて。結構長い間誰からも来なくて、「無理なのかも」と思って、序盤で諦めてゆうや以外で新しい恋を探さなきゃと思ったタイミングで、ヒロをデートに誘ったりしたんですけど、後から考えると、そこで（ゆうやを）諦めなきゃ良かったなと思いました。
― 結構メッセージを受け取るかどうかで気持ちへの影響がありましたか？
ひなこ：ありましたね。めっちゃ凹みました。
― 思い出したら辛いこともあったと思うのですが、一番辛かったときは？
ひなこ：女子会の後が1番辛かったです。あのときは一人ひとり喋ったんですけど、私は喋れなかったんです。みんなに話すことができないなと思っちゃって、当たり障りないことだけ言って、「私はもう全然だよ」と言って女子会を解散したことが、ダメージが大きかったです。みんなはそれぞれ進んでいて、1つの恋に結論をつけたメンバーもいれば、悩んでいて「じゃあもっとこうしてみよう」と次のステップを見つけているメンバーもいたんですけど、私は全然そこまで行けていなくて、もっと前の段階だったから話せることがなくて「私なんでいるんだろう」と辛くなってしまいました。
― 後半でひろきさんとお話している場面が出てきましたが、前半は誰にも相談できなかったですか？
ひなこ：できなかったです。ひろきとユリの遠出デート中も、「やばいやばい、誰にも話せない」となって。ひろき自身もいろいろあったときに「ちょっと2人で作戦会議しよう」となって、ひろきに話すことでやっと自分も傷ついていたんだと気づいて、前半は誰にも話してなかったから自分も気づけなかったです。
― 今までの恋愛でガツガツアプローチしたことはなかったですか？
ひなこ：ないです。だから緊張しました。デートに誘うのはこんなに緊張するんだと思ったので、これから逆にデートに誘われたら本当に丁寧に対応しようと思いました。
― 今回のホカンスで「こういう風に行動すればよかった」と後悔していることは他にありますか？
ひなこ：私は2人っきりになったときに恋愛の話にすごく踏み込むのが苦手だなとホカンスを通じて感じました。今までフィーリングや一緒にいる居心地の良さとかで付き合う人を選んできたので、恋愛の話は普段の生活であまり出てこないじゃないですか。「私のこと好き？」「私ってどう？」みたいな会話は違和感のあるものだと思っていて、そういう会話がデートでできなかったなって、もっとそういう恋愛的なアプローチをしっかりするべきだったなと後悔しています。
― ホカンスを通じてひろきさんの成長や変化は感じましたか？
ひなこ：みんなの前で「自分はここが弱いからもっとこうなりたいんだ」と自分の気持ちを話している姿を見たときに、泣きそうになっちゃって泣いたらXだとバレるからめっちゃこらえていました（笑）ひろきは1人で抱えて気分転換して、自分のストレスを解消するタイプだったので、みんなの力を借りたり、みんなに自分のことを知ってもらうアクションを取っていたのがすごくびっくりでした。
― ゆうやさんに最終告白するかは悩みましたか？
ひなこ：正直言うと、やめようかなと思ったんですけど、「好きです、付き合ってください」という意味の告白だけじゃなくても、せっかく自分が抱いた気持ちだから伝えてみようかなと思って自分なりのチャレンジでした。ひろきとかいろんな人に後押しもしてもらいました。
― 女性メンバーの後押しもありましたか？
ひなこ：ユリちゃんと話しました。ひろきからも「今付き合えなくても良いじゃん」と言われたんですけど、ユリちゃんも「今付き合うのがゴールじゃないなら、ひなこが思った気持ちを大事にして、好きという言葉じゃなくても気持ちが伝わる行動はしてもいいんじゃないか」と言ってもらって、納得できました。告白でも「好きです、付き合ってください」とは言えなくて、でも私の気持ちは伝えられたかなと思っています。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ひなこ：自己理解がすごく進みました。私はこれまでのシーズンもファンで観ていて、そのときは「自分ならこうするよ」と気軽に思っていたけど、やっぱり知っていることとできることは全然違って、頭ではわかっているけど実際に行動するのは難しかったです。行動の難しさと、相手の気持ちがわからない状況で動くこともすごく難しいなと。あとは、20代後半になって、落ち着いた恋愛がしたいと思うようになって、好きになってリアクションが来たから喜んで、来ないから悲しんで…。一喜一憂するのはしんどいと思っていたから、穏やかな人と恋愛がしたかったんですけど、この番組を通じて目に見えない環境の中自分で探ったり、やったことが返ってきたり、それが嬉しかったり悲しかったり、動きがある恋愛はやっぱり楽しいなと気づかされました。
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
