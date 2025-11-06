「今日好き」清水あす香、秋のミニスカコーデで美脚披露「脚長すぎ」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が11月4日、自身のInstagramを更新。イベント参加時の衣装で美しい脚を披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女「完璧スタイル」美脚際立つミニスカ姿
「OMOFESありがとうございました」と11月1日に宮崎県で行われたイベント「OMOFES 2025」に出演したことを報告し「初の宮崎でのイベント、とても楽しかったし皆さんとお会いできたのが念願で、とても嬉しかったです」と綴った清水。イベント内のランウェイで着用したというブラウンのニットパーカーと黒のミニスカート姿を披露し、スラリと長い美しい脚を見せた。
また、ともにイベントに出演したGirls2（※「2」は正しくは2乗表記）の小川桜花と頬を寄せ合った2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「秋コーデ似合ってる」「脚長すぎ」「完璧スタイル」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」19歳美女「完璧スタイル」美脚際立つミニスカ姿
◆清水あす香、ミニスカ秋コーデで美脚披露
「OMOFESありがとうございました」と11月1日に宮崎県で行われたイベント「OMOFES 2025」に出演したことを報告し「初の宮崎でのイベント、とても楽しかったし皆さんとお会いできたのが念願で、とても嬉しかったです」と綴った清水。イベント内のランウェイで着用したというブラウンのニットパーカーと黒のミニスカート姿を披露し、スラリと長い美しい脚を見せた。
◆清水あす香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「秋コーデ似合ってる」「脚長すぎ」「完璧スタイル」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】