クマムシ佐藤大樹、15歳年下恋人とのペアルック姿が話題「彼女さんスタイル良すぎ」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が11月5日、自身のInstagramを更新。恋人とのペアルック姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳芸人「彼女さんスタイル良すぎ」15歳年下恋人とペアルック
佐藤は「穴場どんぐりスポット見つけました」とつづり、恋人とのショットを公開。グレーとネイビーの花がプリントされたトレーナーでペアルック姿を披露している。
この投稿には「ペアルック素敵」「お似合いのカップル」「仲良しで微笑ましい」「彼女さんスタイル良すぎ」「真似したい」などといったコメントが寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆クマムシ佐藤大樹、恋人とのペアルックショット公開
◆クマムシ佐藤大樹の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】