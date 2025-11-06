渡辺直美「お嫁に行けない」“マル秘”ショット公開「ありのまますぎる」「親近感」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いタレントの渡辺直美が11月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。「お嫁に行けない」ショットを公開し、話題になっている。
【写真】38歳タレント「お嫁に行けない」“マル秘”ショット
渡辺は「昨日の筋トレ2時間のご報告」とつづり、トレーニング中のショットを公開。「1分休憩の休み方。笑 まじ怠け者」と脚を開き、だらりとしたショットを披露している。「秘」のスタンプで股の部分を隠しながら「お嫁に行けない！！！笑」ともコメントした。
この投稿には「共感しかない」「親近感」「2時間もしてるのすごすぎ」「直美ちゃんらしい休憩方法」「ありのまますぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
