兵庫県からJリーグ入りを目指すサッカークラブの1つで、サッカー元日本代表FW岡崎慎司氏が理事を務める、FC BASARA HYOGO（バサラ兵庫）。トップチームが2023年に産声を上げてから3シーズン目となる今年、Jリーグへの登竜門となるJFL（日本フットボールリーグ）参入をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（「地決」）に初めて出場することになりました。いよいよ7日からはじまる1次ラウンドを前に、選手やスタッフにここまでの思いや、地決への意気込みを聞きました。

FC BASARA HYOGOの選手たち ※2025年10月29日撮影（写真：ラジオ関西）

その前に、今シーズンのバサラ兵庫の戦いを振り返ります。昨年までJ1でプレーしていたGK清水圭介選手（加古川市出身、神戸・滝川第二高校卒）とMF中坂勇哉選手（アカデミー時代からヴィッセル神戸で15年プレー）を獲得するなど、戦力を整備。シーズン途中にもドルトムント（ドイツ）やセレッソ大阪、アジアのクラブを渡り歩いたMF丸岡満選手を補強。天皇杯では兵庫県代表になり、関西リーグ1部では当初、首位を快走していました。

しかし、リーグ戦の第10節で初黒星を喫すると、続く第11節で首位争いを繰り広げたアルテリーヴォ和歌山との直接対決にも敗れ、第12節には県内の宿敵・Cento Cuore HARIMA（チェント・クオーレ・ハリマ）にスコアレスドロー。この3試合で勝点を落としたことが響き、最終的には和歌山と得失点わずか1の差で、リーグ制覇と地決行きを逃す事態に。

そのショックは選手、スタッフに大きなものがありましたが、それでも、最後の地決切符がかかった10月の全国社会人サッカー選手権大会でチームは奮起。5日間連続で試合を行う過酷な日程、エースFW松原大芽選手の負傷離脱という苦難を乗り越え、接戦を次々とものにし、決勝に進出。優勝こそ逃すも、上位3チームに与えられる地決出場権を獲得しました。

「リーグ戦が終わって『ああ、届かなかったか……』という思いで、その日（最終節）はすごく悔しい気持ちがあった。でも、試合が終わって、オフ明けからはみんなが全社モードになり、『全社で結果を出して地決に行くんだ！』と、強い気持ちを持って、しっかり切り替えて練習できていた」と述べるのは、守備の要、GK清水選手。「（リーグ戦後に）『まだまだ挑戦できる機会はあるから』と慎司さんらしい言葉をいただいた。僕自身は全社に向けてスイッチが入った瞬間でした」と、岡崎氏からの助言も大きな力になったといいます。

GK清水圭介選手 ※2025年10月29日撮影（写真：ラジオ関西）

MF中坂選手は、「チームとしてもそうですが、個人としても上に行きたいという選手が、ここにはたくさんいると思う。全社でチーム的に雰囲気は悪くなかった。地決切符を勝ち取れたのは、チームにとっても個人個人にとっても自信になった」と話します。

MF中坂勇哉選手 ※2025年10月29日撮影（写真：ラジオ関西）

チームを率いる柏木佑介監督は、「エースが（負傷で）いなくなったが、（彼のためにと）チームが1つにまとまったのかなと思う。今まで出番がなかった選手が出たとき、こっちが思ってる以上のことをやってくれたことで、チームの一体感もより高まった。それ（チーム力）が、5日間連戦の全社で、日に日に増しているのは、誰が見てもわかった。うまく流れをつかめたと思う」と団結力を評価。



シーズン途中では、チーム内で意識や強度の違いも見られ「お互いが遠慮しがちなところがあった」と振り返る指揮官。「けがをさせてはいけないけれども『もっと強く行っていいんだよ』という話をして、今まで自重していたところがなくなった。身体をぶつけ合ってわかり合えたというのもある」と、強度の高さを統一できたところをチームの成長した点に挙げます。

そんな今のバサラ兵庫のサッカーで、キーワードとなるのは、大津直人ゼネラルマネージャーがクラブのスタイルとして表す「アグレッシブ」と「チャレンジ」。柏木監督は、「守備でも攻撃でも手導権を握りながら相手のゴールに向かっていくっていうことが、今、我々が目指しているところ。選手もそれを望んでやっている。そこはマッチすれば良い結果が出るかなと思う」と力強く語ります。

柏木佑介監督 ※2025年10月29日撮影（写真：ラジオ関西）

そこで迎える、地決。1次ラウンドでは、東北1位のコバルトーレ女川、関東1位の東京ユナイテッドFC、中国1位の福山シティFCという、地域リーグの強敵が揃う、“死の組”と呼ばれるグループBに入りました。



バサラ兵庫にとっては厳しい戦いも予想されますが、GK清水選手は「自分たちらしい、粘り強さと勢いのあるサッカーをしっかりとして、まずは決勝ラウンドに行きたい。自分自身がしっかりとチームを引き締めて、まずは失点しないことを考えながらやっていきたい」と気合いを込めます。MF中坂選手は「初戦を勝てれば勢いもっていけると思うし、まずは初戦を勝てるように準備したい」と静かに闘志を燃やしていました。

「5年以内にJリーグ参入を目指す」とクラブが誓ったなか、J入りへの一歩を踏み出せるチャンスがやってきた、バサラ兵庫。大津GMは、「選手もスタッフも、このステージを楽しみながらと言ったら変ですが、本当に失うものはない覚悟でチャレンジャー精神を持ってやってほしい。自分たちを信じて、予選をしっかり突破できれば、目標のJFLは夢じゃないと本気で思っている。全力で戦ってきます！」とコメント。柏木監督も「初出場だからとかじゃなくて、もうそのままの勢いで JFLの昇格を勝ち取れるような思いでは我々いるので。いつも応援してくださる方に良い報告ができるような大会になれば」と、意気込みを述べました。

バサラ兵庫は7日（金）午後1時30分から福山シティFCと、8日（土）午後1時30分から東京ユナイテッドFCと、9日（日）午前10時45分からコバルトーレ女川と、それぞれ対戦。会場は岩手県盛岡市のいわぎんスタジアムです。1次ラウンドでは、グループ1位になるか、A〜Cの3グループの各2位の中で最上位の成績を残せば、20日から千葉県市原市のゼットエーオリプリスタジアムで行われる決勝ラウンドに進むことができます。



なお、バサラ兵庫は、今大会の遠征費・活動資金の支援を求めて、クラウドファンディングを展開中。詳細はクラブの公式サイトに掲載されています。



※対戦日程のところに誤りがあり、修正しました。東京ユナイテッドFC戦は8日になります。訂正してお詫び申し上げます。（2025年11月6日12時46分修正）