可愛さ大爆発ーーーッッ！！【スタバ】おうちカフェで使いたい♡「おしゃれカップ」

シーズンごとの新作ドリンクや旬の素材を使ったフード・スイーツが人気の【スターバックス】。オリジナルのグッズでも、ハイセンスなものが話題を集めることも。今回は、おしゃれなカップをご紹介します。自分用はもちろん、贈り物にもおすすめです。

店舗アートをイメージしたおしゃれなカップ

こちらのカップは、持ち手の部分にスタバのティーブランドのロゴがプリントされた「TEAVANA® ハンドルグラスファセット クリア 296ml」です。ひし形をつなぎ合わせたような特徴的なデザインは「スターバックスリザーブ®ロースタリー東京」の階段の壁アートに使われているティーカップをイメージしているのだそう。クリア以外にグリーン・ピンクもラインナップ。耐熱ガラスですが、電子レンジは使用できません。値段は\2,530（税込）です。

おしゃれ見え！ ひし形モチーフのマグカップ

@ayumin0220stbさんが「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」を飲んでいるこちらのカップ。凹凸のあるデザインが目を引く「TEAVANA® マグファセットグリーン355ml」です。カラーはやさしいグリーンのほか、ホワイト・ピンクの3種類。おうちでのカフェタイムがちょっぴり特別な時間になりそうです。値段は\2,750（税込）。

