CLはリーグフェーズで半分を消化

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は11月4日と5日にリーグフェーズ第4節を各地で行った。

全8節のリーグフェーズの折り返し地点に到達したなか、日本代表DF伊藤洋輝の所属するドイツ1部バイエルン、イングランド1部アーセナル、イタリア1部インテル・ミラノの3クラブが4連勝で上位となっている。

今節の再注目はともに3連勝をしていたバイエルンと前回大会王者のフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）の一戦だ。前半4分にコロンビア代表FWルイス・ディアスの先制点でリードしたバイエルンは、同32分にもルイス・ディアスが追加点を記録。その後、ルイス・ディアスが危険なタックルで退場となったが、PSGの反撃を1点に抑えたバイエルンが2-1で勝利している。

また、アーセナルはアウェーで日本代表DF橋岡大樹が所属するチェコ1部スラビア・プラハに3-0で勝利。インテルはカザフスタン1部カイラトに2-1で勝利して、それぞれ勝ち点を12に伸ばしている。

イングランド1部リバプールは、アルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターの決勝点でスペイン1部レアル・マドリードから1-0の勝利を収めノックアウトフェーズストレートインの8位、敗れたレアル・マドリードは7位となっている。イングランド1部マンチェスター・シティはドイツ1部ドルトムントに4-1で勝利し4位に順位を上げた。

そのほかプレミア勢のニューカッスルはスペイン1部アスレチック・ビルバオに2-0で勝利し6位、チェルシーはアゼルバイジャン王者のカラバフとアウェーで対戦も2-2のドローに終わり12位と順位を落とした。（FOOTBALL ZONE編集部）