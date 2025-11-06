国民栄誉賞は、社会に明るい希望を与える素晴らしい功績を残した人物に贈られる内閣総理大臣表彰。1977年の創設以来、スポーツ選手や俳優、歌手など、さまざまな分野で日本の誇りとなる功績を残した人が受賞しており、現在活躍中の人の中からも受賞者は生まれるはず。



【調査結果】やっぱり！圧倒的1位は誰もが知る二刀流でした

株式会社NEXERはこのほどトロフィー、表彰メダル、優勝カップの通販「ジョイタス株式会社」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「国民栄誉賞を受賞してほしいと思う有名人」についてのアンケート結果を公表した。



3位は「吉永小百合」（52票）が入った。主な回答として「老若男女が知っている女優さんだと思うから」(50代・女性)、「国民の母ともいえるから」(50代・男性)、「品のあるたたずまいをあれほど長く保っている女優はいません」(60代・女性)、「日本を代表する女優だから」(60代・男性)などがあった。



2位は「イチロー氏」（109票）がランクイン。「スポーツは観ないがそれでも知っているほど有名で、過去のエピソードや本人の名言などから、考え方も素晴らしい方だと思うから」(30代・女性)、「メジャーリーグ最多安打記録やメジャーリーグ殿堂入りは国民栄誉賞に値すると思うから」(40代・男性)、「本人は拒否するけど残した実績は世界に誇れるものだから」(50代・男性)などの声が寄せられた。



圧倒的1位となったのは「大谷翔平」（387票）だった。主な理由として「日本人初のメジャーリーグホームラン王だから」(40代・男性)、「世界で最も有名でかつ、素晴らしい活躍をしている人だから」(50代・女性)、「投打二刀流のMLB史に残る活躍をし、国際的な人気と影響力をもっているから」(60代・男性)などが挙がった。



4位は「黒柳徹子」（48票）、5位に「宮崎駿」（43票）が続いた。



（よろず～ニュース調査班）