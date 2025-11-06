4名が世界大会へ！ハスクバーナ・ゼノア「第4回 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取」JLC Team Husqvarna 大会結果

ハスクバーナ・ゼノアは、同社がサポートする「JLC Team Husqvarna」の選手たちが、2025年10月18日〜19日に開催された「第4回 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取」において、優れた成績を収めたことを発表しました。

各クラスで4名の選手がメダルを獲得し、日本記録を更新する快挙も達成。

4名は、2026年3月にスロベニアで開催される「世界伐木チャンピオンシップ(WLC)」に日本代表として出場します！

ハスクバーナ・ゼノア「第4回 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取」JLC Team Husqvarna 大会結果

「日本伐木チャンピオンシップ(JLC)」は、チェンソーを用いた伐木技術の正確性・安全性・スピードを競う国内大会です。

今回の鳥取大会は、世界大会「WLC」への出場権をかけた重要な選考イベントとなり、全国からトップレベルの林業技術者が集まりました。

「JLC Team Husqvarna」からは計48名が出場し、決勝には16名中12名が進出する活躍を見せました。

受賞者一覧

「JLC Team Husqvarna」からは、4名の選手がメダルを獲得しました！

プロフェッショナルクラス

銀メダル：高山 亮介 選手(有限会社矢守産業)銅メダル：松村 祐 選手(有限会社矢守産業)

ジュニアクラス

金メダル：山岡 空 選手(有限会社矢守産業)

レディースクラス

金メダル：武藤 唯 選手(株式会社秋山林業)

日本記録を更新する快挙

高山選手と山岡選手は、それぞれの競技で日本記録を更新しました☆

高山 亮介 選手：枝払い競技 442点(日本最高得点)

山岡 空 選手：丸太合わせ輪切り競技 199点(日本最高得点)

素晴らしい技術で、大会史に残る成績を収められました。

世界大会「WLC」への出場決定

メダルを獲得した上記4名の選手は、2026年3月にスロベニアで開催される「世界伐木チャンピオンシップ(WLC)」に日本代表として出場します。

選手からは「楽しむことを第一に臨みました。若い選手たちの強さに刺激を受け、これからも挑戦を続けます(高山選手)」や、「前回の悔しさを胸に、今回は力を出し切れました(山岡選手)」といったコメントが寄せられています。

全国からトップレベルの技術者が集まる大会で見事な成績を収めた「JLC Team Husqvarna」の皆さん。

日本代表として臨む世界大会での活躍も期待されます！

「第4回 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取」での、「JLC Team Husqvarna」の活躍の紹介でした。

