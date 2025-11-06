体操の「ひろみちお兄さん」ことタレント・佐藤弘道（５７）の最新ショットに驚きの声が集まった。

佐藤は４日に自身のＳＮＳやブログで、長男夫婦に赤ちゃんが誕生したと伝え「『おじいちゃん』になりましたぁ〜」と伝えていた。翌５日には「初孫に初めてミルクを飲ませました！」とうれしそうに投稿し「ヤバ過ぎるくらい、かわいいです。孫バカ発令中！！！」とメロメロの様子を明かした。

Ｘ（旧ツイッター）では６日、赤ちゃんにミルクをあげるひろみちお兄さんの写真がプチバズリし、「ひろみちお兄さん」がトレンド入りする騒ぎに。「ひろみちお兄さん…？え？ひろみちお兄さんが孫にミルク？ええ？」「ひろみちお兄さんがおじいちゃんの世界線」「ひろみちお兄さん孫いて横転」「ひろみちお兄さん孫いんの！？、？！？！？」「えええええ！？小さい頃にテレビで見てたひろみちお兄さんに孫！？すげぇ……」「めでたいことだけど頭が追いつかない」「お孫さんがいることにびっくり」と衝撃。

また「ひろみちお兄さんもじいじの年齢か…」「いつまでもイメージはお兄さんだなぁ」「ひろみちお兄さんがおじいちゃん。すごい時代だな、令和」「時の流れよ…」「ひろみちお兄さんって呼んでた私が３児の母やもんな…そらおじいちゃんになるよねぇ…」「まだまだ若々しく爽（さわ）やかすぎるんだよな」「こんなかっこいいじぃじいる？？？？笑」と若々しさに驚く人が続出した。