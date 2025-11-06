クーポン券が付いた2026年度版「リヨンのパンカレンダー」プレゼント！リヨンスイーツ「カレンダーセール」

東京都江戸川区の一之江駅前で愛されるベーカリー「リヨンスイーツ」にて、年に一度の大感謝イベント「カレンダーセール」が開催されます。

2025年11月7日(金)・8日(土)の2日間、800円以上お買い上げの方に、毎月使えるお得なクーポン券が付いた2026年度版「リヨンのパンカレンダー」をプレゼント！

地域のお客さんへの感謝を込めた、恒例の大人気イベントです。

リヨンスイーツ「カレンダーセール」

開催日時：2025年11月7日(金)・8日(土) ※営業時間は7:00〜19:00(日祝は18:00まで)

開催場所：リヨンスイーツ (東京都江戸川区7-37-2 一之江駅前)

特典内容：800円以上お買い上げで、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」(毎月使えるクーポン券付き)をプレゼント

「リヨンスイーツ」は、都営新宿線・一之江駅前という好立地で、朝7時から営業する地域密着型のベーカリーです。

季節ごとの新商品やこだわりの焼きたてパンが並ぶ店内で、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを形にした特別な2日間が開催されます。

感謝を伝える「カレンダーセール」

「カレンダーセール」は、日頃ご愛顧いただいているお客さんへの感謝を伝える恒例企画です。

プレゼントされる2026年度版カレンダーには、毎月使えるお得なクーポン券が付いています。

1年間を通してリヨンスイーツの美味しいパンをお得に楽しめる、特別なアイテムです☆

地域に根ざしたベーカリーの魅力

毎朝焼きたてのパンが店頭に並び、通勤・通学前からランチタイム、夕方のお買い物帰りの方まで、幅広い層に利用されています。

店内には、定番の食パンや惣菜パンはもちろん、季節の素材を使った限定商品も豊富にラインナップ！

秋には和栗を贅沢に使ったトロペジェンヌや毎年大人気のモンブランデニッシュ、濃厚なフォンダンショコラなど、季節ごとの味わいが楽しめます。

また、月見バーガーやエビカツバーガーなどのサンドイッチ類、アヒージョ風きのこグラタンといったボリューム満点の調理パンも人気を集めています。

人気のパンラインナップ

「リヨンスイーツ」で人気No.1を誇る「塩ロール」！

「牛肉ゴロゴロカレーパン」など、こだわりの惣菜パンも揃います。

テレビで取り上げられたこともある「コロッケコッペ」も注目です。

「1年の感謝をパンに込めて」ーこのコンセプトのもと、特別な2日間が開催されます。

お得なカレンダーを手に、来年もリヨンスイーツとともに素敵な1年をスタートできそうです！

江戸川区・一之江駅前のベーカリー「リヨンスイーツ」で開催される「カレンダーセール」の紹介でした。

