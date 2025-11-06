日本サッカー協会は6日、来年6月開幕のW杯北中米大会で日本代表が着用する新ユニホームを都内でお披露目した。

この日発表された新ユニホームは「HORIZON（水平線）」がコンセプト。水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインとなった。登壇した宮本恒靖会長は「日本代表チームはW杯に向けて“最高の景色”を合言葉に活動している。水平線の先に見える新たな景色や未来が“最高の景色”と呼応するようなデザインに仕上がった」とあいさつ。W杯に2度出場した現役時代の経験も踏まえ、「ユニホームを通してその時の全てが思い出される。親善試合とは違う、選手たちの脳裏に刻まれるものがある」とW杯用のユニホームの重みを話した。

GKユニホームには「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。大胆かつ力強いデザインとなり、「阿修羅とキーパーのイメージが合致した。これからはファッション性が高まっていく。ぜひキーパーのユニホームも購入していただければ」とアピールした。

新ユニホームは14日の国際親善試合ガーナ戦（豊田ス）から着用する。