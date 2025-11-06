国際サッカー連盟（FIFA）は5日、新たに「平和賞」を創設することを発表した。「平和のために並外れた素晴らしい行動を取り、それにより世界中の人々を団結させた個人を表彰する」ための賞とし、正式名称は「FIFA平和賞―サッカーは世界をつなぐ」。第1回の授与は来月12月5日に米ワシントンで行われる26年W杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会で行われる。

インファンティーノ会長は「ますます不安定で分断が進む世界において、紛争を終わらせ、平和の精神で人々を結びつけるために懸命に働く人々の素晴らしい貢献を認識することが基本だ。サッカーは平和の象徴であり、世界中のサッカーコミュニティを代表して、FIFA平和賞―サッカーは世界を一つにする―は、人々を一つにし、未来の世代に希望をもたらす個人の多大な努力を表彰する」とコメントした。

組み合わせ抽選会にはトランプ米大統領も出席する予定で、米・ニューヨークタイムズ紙は「トランプ大統領はノーベル平和賞を受賞できなかったことに不満を漏らしているが、国際サッカー連盟が来月授与する、同様の名前の新しい賞を獲得する有利な立場にあるかもしれない」と報じた。