元NHKのフリーアナウンサー金谷有希子（40）が6日、ブログを更新。第3子妊娠を報告した。

金谷アナは「いきなりで恐縮ですがタイトルにもありますように、この度、第三子を授かりました〜！」と報告。「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？今回の妊娠ではトラブルが多くて数ヶ月歩けなかったり。体調不良により、ご報告すら全然できませんでした」と説明した。

「これがレベル40の妊娠なんだなぁ〜 としみじみしている内に、既に妊娠8か月目です」とつづり、安産祈願に東京・中央区の水天宮を訪れた写真もアップ。「これまでの二回(長女・次女)の妊娠でも8ヶ月まで悪阻があったので結構妊娠期間が大変な方と思ってましたけど…今までの悪阻は小波だったんですね 今回は大波というか、、嵐(A・RA・SHI)？やっと落ち着いたので遅くなりましたが、ご報告まで」と近況を伝えた。

金谷アナは16年11月に自身のインスタグラムで「昔から思い描いていたような優しい素敵な人」という1歳年上の男性と入籍をしたことを報告。18年4月に第1子となる長女、20年4月に第2子となる次女を出産した。