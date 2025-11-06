『赤ちゃん2人産んだっけ？』ベッドで寝転ぶ赤ちゃん、その隣で愛犬が…。まさかのシンクロする微笑ましい光景は記事執筆時点で51万回を超えて表示されており、3.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@porico1123』に投稿されたのは、小さな赤ちゃんとペキニーズ「ポリコ」くんのお姿。

この日、飼い主さんが思わず『赤ちゃん2人産んだっけ？』そうこぼさずにはいられない、あまりにも微笑ましい光景が繰り広げられていたのだといいます。

隣で犬が…まさかのシンクロする様子に絶賛

ベッドの上、小さな体を大の字に広げて眠っていたという小さな赤ちゃん。ポリコくんにとって『妹』という存在になる女の子なのだといいます。

そして妹ちゃんの隣には…真っ白でふわふわ、同じようにお腹を放り出して無防備なヘソ天で眠っていたというポリコくんのお姿があったのだといいます。

妹ちゃんにぴったりと寄り添い、熟睡するお姿は寝相もそっくりで、あまりにも尊いその光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こんな可愛い図、癒やされました」「幸せが詰まってる」「頼もしいシッターさんですね」「生んだみたいですね笑」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな男の子の日常

ポリコくんは、超がたくさんつくほど甘えん坊な男の子。飼い主さんのそばに居ることが大好きで、お茶目で愛くるしい仕草や表情を見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすポリコくんの日常は、ペキニーズの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

