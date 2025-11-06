

70代以上になっても働くシニア世代が増えています（写真：jessie / PIXTA）

【画像】『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』を上梓した堀江貴文氏

「仕事もプライベートも、成功は“体力”で決まる」ーー。そう語るのは、実業家・著述家の堀江貴文氏。「体力オバケ」と言われるほど日々、忙しく駆け回る様子を見て、多くの人は「それはホリエモンだからできるんでしょ」と線を引く。しかし堀江氏は体力に不安がある人には、それを補い、賢く戦うための戦略があるという。堀江氏の著書『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』より一部を抜粋し、本記事では「人生の賞味期限は短い。体力という最強の資産を築こう」と呼びかける堀江氏の考えに迫る。

【3本シリーズでお届けしています。その他の記事はこちら↓】

■儲かる投資先は？ー。堀江貴文の答え｢自己投資こそ最強｣に欠かせない大前提とは？《賢く体力を使い､人生にレバレッジをかけよう》

■堀江貴文が警告｢体力貧乏だけにはなるな｣。《｢貯筋｣は確実に儲かる投資》誰でも｢いますぐ｣はじめられる"体力のムダ遣い"の見直し方

「生きがい」には体力がいる

最近、マクドナルドに行ってある変化に気づかないだろうか。そう、お店で働くシニア世代のスタッフの多さだ。日本のマクドナルドには65歳以上の従業員が8500人以上もいるという。しかもこの10年で、その数は3倍以上に増えているそうだ。

これからもシニア世代のスタッフは増えていくし、マクドナルド以外でもシニアが働く光景は当たり前になっていくはずだ。

彼らはなぜ働き続けるのだろうか。もちろん年金や蓄えのみでは心許ないという経済的な事情もあるだろう。でもそれだけでは説明できないものを僕は感じる。

もっと根っこの部分にあるのは「生きがい」と呼ぶべき、人間が本能的に求める社会とのつながりだろう。

人はひとりでは生きていけない。人は社会のなかに自分の居場所を見つけることで、みずからの存在価値を確かめる生き物だ。

何気なくかけられる「ありがとう」のひと言。それは自分がこの社会で肯定されているという証にほかならない。

人が生きがいを感じるのは、自分の存在が誰かに必要とされているときだ。マクドナルドで働く高齢のスタッフの方々を見ているとそのことがよくわかる。

若いスタッフのようにテキパキ動くのは難しくても、任されている仕事はちゃんとある。席まで商品を届ける。テーブルを拭く。何か不自由はないかと客に声をかける。決して派手な仕事ではない。

でもスタッフの一員として店舗を支えている。お客さんに「ありがとう」と言われ、若いスタッフに「助かります」と言われる。年齢を重ねても居場所はちゃんとつくれる。そんなことを彼らは背中で教えてくれる。



堀江貴文氏（写真：徳間書店提供）

マクドナルドで働くシニアの方々と対照的なのが、若くして経済的自立を達成する「FIRE（Financial Independence, Retire Early＝経済的自立と早期リタイア）」という生き方だろう。

お金の心配から解放された自由な暮らしに人生の理想を見るわけだ。でもそこで待っているのはかならずしも楽園とはかぎらない。

めでたくFIREを達成すると何が起こるのだろう。何も起こらない。目のまえにただ広大な時間が横たわることになる。それは一種の喪失である。人生の目標の喪失だ。「何もしない自由」に喜びはない。

社会との接点がなくなり、誰からも頼られることのない日々。生きがいの対極にある退屈な日々。その孤独は資産の額では決して埋められない。

生きがいはどんな財にもまさる。人生100年時代を豊かに生きるうえで必要なのはお金ではない。もちろんFIREでもない。生きがいというプライスレスな充実感である。

では、生きがいを生きがいとして支えてくれるものは何だろう。体力だ。何歳になっても動ける体だ。それが大前提である。どんなに楽しそうなイベントでも足腰に不安があると躊躇（ためら）う。友人や孫との旅行も

「途中で足を引っ張ってしまうかも」と遠慮してしまうかもしれない。

体力不足が日常を閉じていく。趣味もボランティア活動も働くこともままならない。そんな老後は悲劇だろう。それでいくら長生きしても意味はない。

マクドナルドのシニアスタッフのように、誰かのために立ち働く姿こそが豊かな老後生活の象徴だ。

人生の終わりまで自分の足で立ち、自分の頭で考え、自分の意志で動ける状態を保つ。社会とつながり、生きがいを得るには何よりも体力が不可欠だ。

体力さえあれば、何歳になっても人生を思うぞんぶん楽しめる。本当の自由と豊かさを手にするのである。

POINT：働き続けられるかぎり、人生の彩りは失われない

人生のゴールデンタイムは一瞬で終わる

いつか本気を出そう--。その言葉をどれだけの人が無邪気に使ってきただろうか。その「いつか」はいつなのだろう。

果物に旬があるように、アスリートに全盛期があるように、人生にも「思い切り挑戦できる時期」がある。



堀江貴文氏（写真：徳間書店提供）

みなぎる体力。自分はなんにでもなれるという自信。そして未来は必ず良くなると信じられるポジティビティ（楽観的態度）。この3つが同時にそろっている貴重な時期のことだ。

それは多くの場合、10代後半から30代くらいまでの限られた期間だ。人生のほんのわずかなひと時にすぎない。本気を出すべき「いつか」はあっという間に過ぎ去る。

挑戦者たる「賞味期限」は短いのである。なぜ短いのか。その理由は3つある。

ひとつは、体力の減少だ。若いときはどんなに疲れていても一晩ぐっすり眠れば体力ゲージはフルに戻る。でも30代を過ぎたらそうはいかない。回復に時間がかかるようになるし、体力の絶対値も下がる。

40代ともなれば、前日の夜更かしや飲み会が翌日まで尾を引くのが当たり前になる。年齢とともに体力ゲージは右肩下がりをたどる。それは避けられない。

もうひとつは、経験がもたらす臆病さだ。蓄えられた知識やスキルは大きな武器になる一方で、「これは危ない」「前例が失敗している」といったブレーキにもなってしまう。

若いころは「とりあえずやってみるか」と飛び込めたようなことも、「やらない理由」のほうが優勢になりがちだ。分別が勢いを削いでしまうのである。

そしてあとひとつは、環境によるブロックだ。年齢を重ねるにしたがい、社会的責任は増す。それが身軽さを奪ってしまう。やりたいけれど、できない。そんな足かせになる要因が増えていく。

僕のまわりの成功者たちはよく言う。「何億円払ってもいいから、あのころの若さが欲しい」と。それは過去を懐かしむ感傷的な意味合いではない。

尽きることのないエネルギー。膨大な時間。そして何も失うものがないからこその自由。それらがもっとも大きなリターンを生む資産だと知っているからだ。

よく言われるように、若さとはそれ自体が武器である。若者はどれだけお金を積んでも得られない究極の武器を手にしているのだ。

時の経つスピードはすさまじく速い。気づけば僕も50代だ。あっという間だった。

そしてこれからもっと早く時間は流れるだろう。

いますぐ本気を出そう

若者に改めて伝えたい。君のその「いま」は当たり前のものではない。ずっと続くものではない。君は人生でもっともパワフルなゴールデンタイムの最中にいるのだ。





「いつか本気を出す」そんなふざけたことを言うな。言い訳と先送りはやめろ。

君の特権的な賞味期限は短いのだ。その代わりいまは無敵である。いま挑戦するかしないかで未来はまったく別物になる。大きなリターンを得たければいますぐ本気を出そう。動こう。

そしてゴールデンタイムを過ぎた人にはこう伝えたい。やりきっていないなら、やろう。まだ遅くない。若手に負けてはいられない。やりきっていないなら、そのぶん伸びしろがあるということだ。

体力も、時間も、自由も工夫しだいで拡張できる。ゴールデンタイムは過ぎたが、プライムタイムは残っている。大人の戦い方を見せてやろう。

「若手を応援するだけで満足」「もう自分はいいよ」そんなつまらないことを言うな。ゴールはまだまだ先なのだ。

POINT：若者は野心をたぎらせろ。中年は野心を灯し続けろ

【あわせて読む↓↓】

■儲かる投資先は？ー。堀江貴文の答え｢自己投資こそ最強｣に欠かせない大前提とは？《賢く体力を使い､人生にレバレッジをかけよう》

■堀江貴文が警告｢体力貧乏だけにはなるな｣。《｢貯筋｣は確実に儲かる投資》誰でも｢いますぐ｣はじめられる"体力のムダ遣い"の見直し方

（堀江 貴文 ： 実業家）