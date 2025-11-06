ドジャース、パドレス“守護神”獲得へ「ライバルに冷や汗をかかせる」今季セーブ王に「83億円」の資金が動く可能性も
ドジャースはFAとなったスアレス獲得に動くのだろうか(C)Getty Images
ドジャースの今オフの補強ポイントの一つとして挙げられるのが、ブルペンだ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「タナー・スコットとカービー・イェイツは期待通りの活躍ができず、実際かなりひどい成績だった。ブレーク・トライネンはキャリアで群を抜いて最悪の年を過ごし、マイケル・コペックはわずか11イニングしか投げられずにFAとなった」と嘆いた。
【動画】タティスへの死球巡り“乱闘”…ロバーツ＆シルト監督が激昂で退場
同メディアは「ドジャースは得意とするやり方で、この問題を解決するために多額の資金を使うだろうが、今回はFAになる直前に一発屋のようなシーズンを送っただけの救援投手ではなく、堅実な実績のある選手を追いかけることを期待したいものだ」と記した。
そんな中、候補に挙げられたのが、パドレスのクローザーである34歳のロベルト・スアレスだ。元阪神の守護神で、2022年にパドレスでメジャーデビューすると、この年のオフに5年契約を結んだが、今回オプトアウト権を行使してFAとなった。
今季70試合に登板して4勝6敗、防御率2.97、ナ・リーグ最多の40セーブをマークしている右腕の獲得は「ライバルに冷や汗をかかせるのにもってこいだ」と、もし実現すれば、ドジャース以外の球団にさらなる脅威を与えると指摘した。
米メディア『The Athletic』は、スアレスを獲得するには、3年総額5400万ドル（約83億円）の資金が必要であると見ており、「ドジャースは、問題にひたすら資金を投入し続ける可能性がはるかに高いと思われる」と伝えている。
ドジャースはブルペン問題の解決のためにセーブ王の獲得に乗り出すのだろうか、注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]