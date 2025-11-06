◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

アイスダンスの公式練習が行われ、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が調整した。曲かけ練習が行われる中、アクシデントが発生した。吉田とイタリアのシャルレーヌ・ギニャールが接触し、一時騒然となった。ギニャールは倒れ込みその場から動けず、静まりかえったリンクに泣き声が響き渡った。一時リンクを離れたが、５分後に右手首にテーピングをして復帰した。

かかっていた曲は２組のどちらでもなく、互いに後ろ向きに滑りながらリンクの端で練習を行っていた。吉田は「申し訳ない」と心配そうな表情を浮かべていた。「うたまさ」の２人にけがはなく「大丈夫です」と明るく答えていた。

７日はリズムダンスに臨む。７０点台を目指し、プログラム構成を大きく変更。前半にストレートラインリフトを入れていたが、後半の盛り上がるところにローテーショナルリフトに切り替えた。「ハマって点数につながれば」と吉田。アイスの感触も良く、リンクの大きさや照明も入念に確認した。五輪最終予選での悔しさを自国で晴らす。