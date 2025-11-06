６月に再婚を発表したタレント・小林礼奈が、第２子妊娠中のショットをアップした。

６日までに「平日の紅葉デート」のタイトルでブログにエントリーし、「久しぶりにデートしました 学童使わず、えれなが学校行ってる時間内でね 習い事の送迎もあるからサクッと」と夫婦での外出を報告。「長岡の紅葉スポット もみじ園に」「幸せな時間でした」と色づいた紅葉を夫婦で楽しむショットを掲載し、インスタグラムにも記念写真をアップした。

以前よりも穏やかで幸せそうな雰囲気に、コメント欄には「パパさんとデート素敵ですね」「表情が本当に柔らかく優しくなっているのがわかります」「仲良しで可愛いカップル」「綺麗」などの声が寄せられていた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。６月３０日に「彼とは、今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もないですが 出会ってから会わない時間のほうが少ないほど濃厚な時間を共にし、何より私の娘を大事にしてくれる姿や彼の娘に対しての関わり方や生活面を見て『この人となら家族としてやっていける！』と思い ２人で結婚することを決めました」と８歳年下男性との再婚を電撃発表。

８月３０日に「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告した。