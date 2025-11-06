「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボカフェメニュー公開 温泉を楽しむくちぱっちがプレートに
カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗は、11月21日から来年1月15日の期間中、バンダイの人気コンテンツ「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションの第2弾を開催する。
【写真】ノベルティのブロマイド風ポストカード
今年5月に開催し好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し開催。限定メニューが公開された。
また、オリジナルドリンクを注文するとコースター（全9種の中から1枚をランダム）がもらえる。さらにカフェメニューを税込3000円利用するごとにブロマイド風ポストカードが1枚プレゼントされる。
■コラボメニュー詳細
『くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット』1980円
くちぱっちが店長のおみせをモチーフにした、見た目も楽しいガレットプレート。温泉を楽しむくちぱっちは香り豊かなバジルソースクリームをまとったジューシーなハンバーグに、彩り鮮やかな季節の野菜を添えて、心もお腹も満たされる一皿に仕上げた。
『【復刻】ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー』1980円
ききっちが店長のおみせをモチーフにした、こだわりのチーズバーガープレート。バンズには顔がついていて、ケチャップとポテトもそえたプレートに仕上げた。
『みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製 あったかくてやさしいみるくてぃー』880円
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたホットミルクティー。
かわいいリボンのクッキーが添えられたやさしい甘さで、午後のひとときをちょっぴりぜいたくに過ごしたい時にオススメ。
『【復刻】まるっちのケーキやさんの「自分でつくってね〜」パンケーキ』1650円
まるっちが店長のおみせをモチーフにした、自由にアレンジができるパンケーキ。アイスやフルーツ、クリームを盛りつけたり、チョコペンで絵や文字をかいたり…ゲームの中のケーキやさんのように楽しくケーキを作ることができる。
『みるくっちのアフタヌーンティーやさんのスイーツプレート』1980円
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたアフタヌーンティープレート。2段のプレートには、ござるっちのあんバタートースト、めめっちイメージのマカロン、苺のプチケーキ、フルーツとチーズケーキが層になったミニパフェなど、写真映えもばっちりなスイーツが盛りだくさん。
『めめっちのめがねやさん特製 視力検査ヨーグルトドリンク』880円
めめっちが店長のおみせをモチーフにしたすっきりとした味わいのドリンク。フレッシュなオレンジの香りと、まろやかなヨーグルトがおりなす絶妙なハーモニー。
『シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製 豆乳バナナ』880円
シャイクっちが店長のおみせをモチーフにした体にやさしいドリンク。トレーニング後の栄養補給にも、おやつタイムにもぴったり。
※そのほかにも、『【復刻】ござるっちのたこやきやさんのたこ焼き』（1980円）や、『【復刻】まめっちのはいしゃさんのサンドイッチプレート』（1980円）、『シャイクっちのパーソナルトレーニングやさんのマッスルプレート』（1650円）などのメニューも用意。
※価格は全て税込み
（C）BANDAI
（C）Bandai Namco Entertainment Inc.
（C）CAPCOM
【写真】ノベルティのブロマイド風ポストカード
今年5月に開催し好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し開催。限定メニューが公開された。
■コラボメニュー詳細
『くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット』1980円
くちぱっちが店長のおみせをモチーフにした、見た目も楽しいガレットプレート。温泉を楽しむくちぱっちは香り豊かなバジルソースクリームをまとったジューシーなハンバーグに、彩り鮮やかな季節の野菜を添えて、心もお腹も満たされる一皿に仕上げた。
『【復刻】ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー』1980円
ききっちが店長のおみせをモチーフにした、こだわりのチーズバーガープレート。バンズには顔がついていて、ケチャップとポテトもそえたプレートに仕上げた。
『みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製 あったかくてやさしいみるくてぃー』880円
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたホットミルクティー。
かわいいリボンのクッキーが添えられたやさしい甘さで、午後のひとときをちょっぴりぜいたくに過ごしたい時にオススメ。
『【復刻】まるっちのケーキやさんの「自分でつくってね〜」パンケーキ』1650円
まるっちが店長のおみせをモチーフにした、自由にアレンジができるパンケーキ。アイスやフルーツ、クリームを盛りつけたり、チョコペンで絵や文字をかいたり…ゲームの中のケーキやさんのように楽しくケーキを作ることができる。
『みるくっちのアフタヌーンティーやさんのスイーツプレート』1980円
みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたアフタヌーンティープレート。2段のプレートには、ござるっちのあんバタートースト、めめっちイメージのマカロン、苺のプチケーキ、フルーツとチーズケーキが層になったミニパフェなど、写真映えもばっちりなスイーツが盛りだくさん。
『めめっちのめがねやさん特製 視力検査ヨーグルトドリンク』880円
めめっちが店長のおみせをモチーフにしたすっきりとした味わいのドリンク。フレッシュなオレンジの香りと、まろやかなヨーグルトがおりなす絶妙なハーモニー。
『シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製 豆乳バナナ』880円
シャイクっちが店長のおみせをモチーフにした体にやさしいドリンク。トレーニング後の栄養補給にも、おやつタイムにもぴったり。
※そのほかにも、『【復刻】ござるっちのたこやきやさんのたこ焼き』（1980円）や、『【復刻】まめっちのはいしゃさんのサンドイッチプレート』（1980円）、『シャイクっちのパーソナルトレーニングやさんのマッスルプレート』（1650円）などのメニューも用意。
※価格は全て税込み
（C）BANDAI
（C）Bandai Namco Entertainment Inc.
（C）CAPCOM