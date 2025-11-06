「私の娘たち」大竹しのぶ、笑顔あふれる4ショットに反響「素敵な写真」「仲の良さが伝わってきます」 舞台『リア王』で共演の宮沢りえ、安藤玉恵、生田絵梨花と食事会で記念撮影
俳優の大竹しのぶ（68）が5日、自身のインスタグラムを更新。主演を務める舞台『Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15「リア王」NINAGAWA MEMORIAL』のキャスト陣と食事に出かけたことを、写真を添えて報告した。
【写真】「私の娘たち。みーんな大好きだぜ」共演する宮沢りえ、安藤玉恵、生田絵梨花との4ショット披露の大竹しのぶ
本作では、大竹が初の男性役リア王に挑戦。3日に東京公演が千秋楽を迎え（10月9日〜11月3日）、8日からは大阪公演がスタートする（8日〜16日）。
投稿では「リア王の千秋楽、やっとみんなでお食事に行けました。私の娘たち。みーんな大好きだぜ」とつづり、共演した宮沢りえ（52）、安藤玉恵（49）、生田絵梨花（28）との笑顔あふれる4ショットをアップ。続けて「大阪での、ラスト10ステージ、頑張ります！」と意気込みを記した。
コメント欄には「なんて豪華リア王ファミリーショット」「リア王東京公演！やり切った感が、出でますね〜 素敵」「素敵な写真ですね」「皆さんの仲の良さが伝わってきます」「仲良しいいですね」「大阪公演も、頑張ってください」など、さまざまな声が寄せられている。
