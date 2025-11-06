モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。人気女性フリーアナウンサーをどう思うかについて語った。

この日はお笑いコンビ「さらば青春の光」東ブクロとドライブデートに繰り出すことに。お台場でクレープを食べながら、東ブクロは「森さんのことはどう思っているんですか」とデートには不在のMCのフリーアナウンサー・森香澄について質問した。

すると岡田は「期待外れだと思うけど、まじで好き」ときっぱり回答。東ブクロは「私と全然違うから合わないなあとか思うわけじゃなく？」と再度尋ねたが、「だって可愛いし、思ったより媚びないし。そういう女の方が好きだから」と言い切った。

これにはモニターでデートの様子をうかがっていた森も「私も好き」と反応して喜んだ。

東ブクロは岡田に「柔軟性あるよな、あなた。見てて思うわ。この子別に何か投げても、何でも返してくれるし。でもブレへんやんか。好きやわぁ」と口説きモードで話したものの、岡田は反応はイマイチ。

森は「ブクロさんが良くなさすぎる、本当に。ブクロさんってデート下手なんですね」と斬り捨てた。