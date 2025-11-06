半年に1度「焼肉きんぐ」で“無料食べ放題”する同僚。「株主優待が届く」とのことですが、いくら買えば対象になりますか？「物語コーポレーション」の優待を確認

焼肉きんぐの無料食べ放題は「物語コーポレーション」の株主優待

焼肉きんぐを運営するのは、「物語コーポレーション」という会社です。

株式会社物語コーポレーションは、「焼肉きんぐ」をはじめ、「丸源ラーメン」「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」など多様なブランドを、直営・フランチャイズで国内外に展開する外食企業です。2025年6月末時点で国内外に810店舗を有し、東京証券取引所プライム市場に上場しています。

2024年6月期の決算では、4期連続の増収増益の上、中期経営計画「ビジョン2025」で目標としてきたグループ店舗売上高1500億円を1年前倒しで達成したと発表するなど、ここ数年で順調に成長している会社です。

株主優待は、毎年6月末と12月末時点で半年以上継続して100株以上保有している株主を対象に実施されています。

内容は、国内のグループ店舗で使える3500円分の優待カードが年2回（年間7000円分）進呈されるというものです。「焼肉きんぐ」のほか、「丸源ラーメン」、「ゆず庵」など幅広い店舗（「焼きたてのかるび」除く）で利用できます。



株主優待はいくらで手に入る？ 何が食べられる？

物語コーポレーションの株価は、2025年8月13日時点の終値で4350円となっています。優待を受け取るには100株の保有が必要で、取得額は約43万5000円です。年間7000円分の優待がもらえるため、優待利回りは約1.61％となります。

焼肉きんぐには複数の食べ放題コースがあり、中でも1回の優待（3500円分）で楽しめるのは以下の2種類です。



・ランチコース：税込2288円

・58品コース：税込3168円

人気の「きんぐコース」（税込3608円）では、名物のキングカルビや壺漬けドラゴンハラミも食べ放題で味わえます。差額を少し追加してこのコースを選ぶのもおすすめです。

優待は丸源ラーメンでも利用でき、肉そば（税込957円）、肉そばつけ麺（税込1067円）などの定番メニューがあります。家族や友人と気軽に使うなら、こうした店舗での活用も良いでしょう。



株主優待目的で投資する際の注意点

株主優待は魅力的ですが、投資である以上リスクが伴います。

株価は日々変動するため、購入後に値下がりすれば、優待で得られるメリット以上の含み損を抱えることもあるのです。また、企業の業績や方針によっては、株主優待が変更・廃止される場合もあります。

そのため特定の企業だけではなく、複数企業の株を保有し、優待を受けるのも1つの手です。

例えば、夫婦2人がそれぞれ株を持てば2人とも優待をもらえます。片方はガストやジョナサンなどで使える食事券がもらえる「すかいらーくホールディングス」や、マクドナルドの食事券がもらえる「日本マクドナルドホールディングス」に投資するといった具合に、分散するのも良いでしょう。

ただし、元本保証はないので、あくまで投資の一環として行い、余剰資金の範囲で投資しましょう。



43万円の投資で年2回の“無料焼肉”を楽しめる

物語コーポレーションの株を100株以上保有すれば、焼肉きんぐや丸源ラーメン、ゆず庵などで使える優待カードが年間7000円分もらえます。焼肉きんぐでは食べ放題コース、丸源ラーメンでは人気の肉そばなど、幅広いメニューをお得に楽しめるのが魅力です。

一方、株価変動や優待制度の変更・廃止といった投資リスクもあります。優待の魅力とリスクの両方を理解し、無理のない範囲で活用することが大切です。



