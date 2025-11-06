による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”の配信開始が2026年3月10日に控える中、次なるシーズン3への点火だ。ルフィの兄である超重要人物ポートガス・D・エース役として、「コブラ会」や『ブルービートル』ショロ・マリデュエニャが発表された。

“火拳のエース”はルフィの頼れる兄貴だ。白ひげ海賊団 2番隊隊長で、「メラメラの実」の能力者。自由を何よりも愛し、仲間思いで誇り高い性格です。弟ルフィに対しては深い愛情を持ちつつも、「弟を守る兄」としての責任感を強く抱いている。

演じるのは、Netflixシリーズ「コブラ会」でメインキャストのミゲル役を務め、DCのアクション映画『ブルービートル』では主人公のブルービートルことハイメを演じるなど、切れ味抜群で疾走感あふれるアクションに定評のある男ショロ・マリデュエニャ。

映像の中では、イニャキの「兄弟、現場で会おう！」という“弟”の呼びかけに応じ、“兄”ショロが「ああイニャキ やろうぜ」と熱く言葉を紡いでいる。

「ONE PIECE」シーズン2では、トニートニー・チョッパーや、ドラゴン、イガラム、スモーカー大佐、ニコ・ロビン、クロコダイルなど原作の人気キャラクターが多数登場。Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）より世界独占配信。エースが登場するシーズン3の配信予定は未発表。