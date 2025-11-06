お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。タクシーに乗って最寄りのスーパーに行くと明かした。

この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女 秋の大激論SP」。体力のなさを自覚するという薄は「徒歩6分ぐらいのところに最寄りのスーパーがあるんです。6分は遠いんです、私からすると」と説明。「なので、スーパーにもタクシーで行くんですけど」と言いづらそうに明かした。

MCの上田晋也が「運転手さんも『スーパーですか？』ってなる」とリアクションを想像すると、薄は「そうですよね。そうなるんです」と理解。その対策として「スーパーのすぐ隣に薬局があるんです。目的地を薬局にして、おなか痛いふりして乗るんです」とスーパーが目的だと悟られないようにしていると語った。

上田が「短い距離でもしょうがないんだと」と苦笑すると、薄は「薬を買いたがってるふりをする。あ〜痛い、すいませんって言って。そうすると心配してくれるので、嫌な顔されない」と得意げだった。