【松屋】香ばしく炙った肉の絨毯、「炙り十勝豚丼」復活発売

牛丼チェーンの「松屋」は11月11日(火)10時から、「炙り十勝豚丼」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格はカルビ930円(税込)、ロース830円(税込)。テイクアウトも可能(持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要)。

〈豚肉×特製ダレ×直火炙りの香ばしい一杯〉

「炙り十勝豚丼」は、豚肉を甘味のある特製ダレを鉄板で絡め、ごはんの上に敷き詰めた一杯。仕上げにひと炙りすることで、醤油と砂糖の焦げた香ばしい風味を引き立てた。豚肉の脂の旨味に青ネギがアクセントとなり、食欲をそそる味わいが特徴。2024年夏の「第4回 松屋復刻メニュー総選挙」で第2位を獲得し、ファンの声に応えて復活する。

今年は「カルビの炙り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」の3種がラインアップされる。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆カルビの炙り十勝豚丼 930円

カルビの炙り十勝豚丼

◆ロースの炙り十勝豚丼 830円

ロースの炙り十勝豚丼

◆ロースとカルビの炙り十勝豚丼 880円

ロースとカルビの炙り十勝豚丼

※全品テイクアウト可能。テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。