鈴木奈々、広々自宅キッチンにファン驚き「綺麗でお洒落」「お掃除上手」
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの鈴木奈々が11月5日、自身のInstagramを更新。自宅のキッチンを公開した。
【写真】37歳元ギャルモデル「モデルルームみたい」純白広々自宅キッチン
鈴木は「キッチン掃除して気持ちもスッキリ」とつづり、自宅のキッチンの写真を投稿。白を貴重とした広々としたキッチンで、すっきりと片付けられ、近くには観葉植物も飾られている。「キッチンはタカラスタンダードです！掃除しやすくてオススメ」とも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「綺麗でお洒落」「お掃除上手」「広々として素敵」「料理したくなるキッチン」「モデルルームみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元ギャルモデル「モデルルームみたい」純白広々自宅キッチン
◆鈴木奈々、自宅キッチンを公開
鈴木は「キッチン掃除して気持ちもスッキリ」とつづり、自宅のキッチンの写真を投稿。白を貴重とした広々としたキッチンで、すっきりと片付けられ、近くには観葉植物も飾られている。「キッチンはタカラスタンダードです！掃除しやすくてオススメ」とも付け加えている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗でお洒落」「お掃除上手」「広々として素敵」「料理したくなるキッチン」「モデルルームみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】