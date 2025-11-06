SixTONES、アリーナツアー開催決定 2026年1月から全11都市50公演【MILESixTONES／日程・会場一覧】
【モデルプレス＝2025/11/06】SixTONESが、2026年1月からアリーナツアー「MILESixTONES」を開催することがわかった。11月6日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトにて発表された。
2026年1月7日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演を皮切りに、2026年6月14日の沖縄サントリーアリーナ公演まで11都市で全13公演を行う。
なお、同年1月21日にはBest Album「MILESixTONES -Best Tracks-」をリリースすることが決定している。（modelpress編集部）
福岡県／マリンメッセ福岡A館
2026.01.07（水）18：00
2026.01.08（木）12：00／17：00
宮城県／セキスイハイムスーパーアリーナ
2026.01.24（土）18：00
2026.01.25（日）12：00／17：00
愛知県／Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026.02.07（土）13：00／18：00
2026.02.08（日）12：00／17：00
千葉県／ららアリーナ 東京ベイ
2026.02.21（土）13：00／18：00
2026.02.22（日）12：00／17：00
大阪府／大阪城ホール
2026.02.27（金）13：00／18：00
2026.02.28（土）12：00／17：00
2026.03.01（日）12：00／17：00
神奈川県／横浜アリーナ
2026.03.25（水）13：00／18：00
2026.03.26（木）13：00／18：00
2026.03.27（金）13：00／18：00
2026.03.28（土）12：00／17：00
2026.03.29（日）12：00／17：00
静岡県／エコパアリーナ
2026.04.04（土）13：00／18：00
2026.04.05（日）12：00／17：00
香川県／あなぶきアリーナ香川
2026.04.11（土）13：00／18：00
2026.04.12（日）12：00／17：00
新潟県／朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026.05.02（土）13：00／18：00
2026.05.03（日・祝）12：00／17：00
北海道／真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026.05.08（金）13：00／18：00
2026.05.09（土）12：00／17：00
2026.05.10（日）12：00／17：00
沖縄県／沖縄サントリーアリーナ
2026.06.13（土）16：00
2026.06.14（日）16：00
