「今日好き」寺島季咲、美脚際立つミニボトム×ブーツ姿に絶賛集まる「天才的に可愛い」「真っ直ぐで綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が11月5日、自身のInstagramを更新。ミニボトムからスラリと伸びた美しい脚を披露した。
【写真】「今日好き」出演美女「真っ直ぐで綺麗」ファン絶賛の美脚コーデ
寺島は「＃MARKSTYLER展示会お邪魔して来ました」とコメント。グレーに黒ドットのカーディガンに黒いミニボトム、膝下までのブーツ姿で、スラリと長い脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「天才的に可愛い」「スタイル抜群」「真っ直ぐで綺麗」「キュートで癒される」「コーデのセンス最高」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
◆寺島季咲、ミニボトム姿で美脚披露
◆寺島季咲の投稿に反響
