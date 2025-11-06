ガリガリの“激やせ”姿で心配を集めたパク・ミニョン、少しふっくらした健康美で日本ファンを魅了

“激やせ”が心配された女優パク・ミニョンが、唯一無二のオーラでエレガントな姿を見せた。

【写真】パク・ミニョン、骨が浮き出た“激やせ姿”

パク・ミニョンは最近、東京で行われた日本を代表するコンテンポラリーファッションブランド「ENFOLD」の2026年春夏コレクションのファッションショーに出席した。

この日、彼女は洗練されたスタイリングで注目を集め、ブランドの世界観を見事に表現した。

パク・ミニョンは、モダンでありながら個性的なブラックベストにペールグレーのシャツを重ね、ミニドレスのように演出して優雅さを際立たせた。柔らかなトーンと構築的なシルエットの調和を、自身ならではの感性で表現した。

華やかな顔立ちとロングストレートヘアで上品な雰囲気を最大限に引き出した彼女は、魅惑的なオーラと余裕のある微笑みで登場すると同時に会場を魅了。日本の主要ファッション関係者や現地ファンの視線を集めたパク・ミニョンは、グローバルアイコンとしての存在感を改めて確立した。

（写真提供＝ENFOLD）パク・ミニョン

（写真提供＝ENFOLD）パク・ミニョン

パク・ミニョンは、ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』『私の夫と結婚して』、そして最近放送が終了した『コンフィデンスマンKR』などを通じて、海外でも継続的に話題を集め、グローバルな影響力を拡大している。

なおパク・ミニョンは、11月8日に初放送される韓国tvNの新バラエティ番組『Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。』で新たな魅力を見せる。日本ではAmazonプライム・ビデオで、11月23日から独占配信される予定だ。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。