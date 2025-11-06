DOMOTO堂本光一、別人級ビジュアルにファン騒然「誰かわからない」「クオリティ高すぎ」上田竜也の要望で変貌遂げる
【モデルプレス＝2025/11/06】DOMOTOの堂本光一が4日、自身のInstagramを更新。「お爺ちゃん」姿に変身した別人級のビジュアルを披露し、驚きの声が寄せられている。
【写真】46歳歌手「別人級」激変ビジュアル
10月29日、30日に開催された元KAT-TUNの上田竜也がプロデュースするハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』に出演していた堂本。「上田竜也の要望でお爺ちゃんになりましたが これ俺ってわからないほどよね」という言葉の通り、一見しては堂本だとは全くわからない白髪、白ひげの「お爺ちゃん」になった写真を投稿している。目の周りや額にもくっきりとした皺が刻まれているリアルな姿で、「フレッシュジュニアからお爺ちゃんまで振り幅が…」とつづり「＃爺本光一」と絶妙なハッシュタグも添えている。
また、上田は「光一おじいちゃん介護してきたよ」という言葉に「＃40年後の練習」とハッシュタグも添えて、堂本「お爺ちゃん」に食事を食べさせる動画を投稿。「お爺ちゃんご飯食べるよ〜」と上田が箸で食べさせようとするも、堂本は口がうまく開かず、2人で笑いだしてしまう様子が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「びっくりした」「別人級」「誰かわからない」「面影があるような、ないような」「クオリティ高すぎ」といった驚きの声や、「上田君のリクエストなのがウケる」「楽しんでる」「仲良しだなぁ」などと2人の仲の良さにも反響が寄せられている。（modelpress編集部）
