「カツ丼」の「カツ」はなんの略？大人でも即答できない？
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「カツ丼」の「カツ」はなんの略語？
「カツ丼」の「カツ」はなんの略か知っていますか？
答えはカタカナ4文字です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「豚カツ（とんかつ）を使った丼物」を略した言葉でした！
カツ丼とは、丼物の一種で、豚カツに玉ねぎなどの具を加えて甘辛い汁で煮て、鶏卵でとじて白ご飯の上に汁ごとかけたもので、豚カツのカリッとした食感と、鶏卵のまろやかな味わいが一体となり、深い味わいを楽しめるのが特徴の料理です。
ちなみに、カツ丼自体に正式名称はありませんが、「カツレツ丼」や「ポークカツレツ丼」が元の呼び方と考えられていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
