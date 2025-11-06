「カツ丼」の「カツ」はなんの略？大人でも即答できない？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「カツ丼」の「カツ」はなんの略か知っていますか？

果たして、正解は？

正解は「豚カツ（とんかつ）を使った丼物」を略した言葉でした！

カツ丼とは、丼物の一種で、豚カツに玉ねぎなどの具を加えて甘辛い汁で煮て、鶏卵でとじて白ご飯の上に汁ごとかけたもので、豚カツのカリッとした食感と、鶏卵のまろやかな味わいが一体となり、深い味わいを楽しめるのが特徴の料理です。

ちなみに、カツ丼自体に正式名称はありませんが、「カツレツ丼」や「ポークカツレツ丼」が元の呼び方と考えられていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

