「顔を太陽のほうに向けていなさい。そうすれば影が見えないから」は誰の名言？意味も一緒に確認しよう！

どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「顔を太陽のほうに向けていなさい。そうすれば影が見えないから」は誰の名言でしょうか？

正解は「ヘレン・ケラー」でした！

「顔を太陽のほうに向けていなさい。そうすれば影が見えないから」は、ヘレン・ケラーの名言。

ヘレン・ケラーは、アメリカの教育家・社会福祉事業家です。

ヘレン・ケラーは視覚と聴覚に障がいがありましたが、世界各地を訪れ、講演を行いながら多くの人に勇気を与えましたよ。

落ち込んでいるときはついつい影の部分を見てしまいがちです。でも、影の部分を見ているともっと落ち込んだ気分になってしまいますし、前に進むことができませんよね。 落ち込んでいるときこそ意識的に光を見るようにすれば、気持ちもだんだん晴れやかになってくるのではないでしょうか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

