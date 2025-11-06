ダイハツ「新たな軽ワゴン」世界“初”公開に反響殺到！ 「これは期待！」 「タント」「ムーヴ」ではない「新しいスタンダード“軽”」！ カクカクデザイン×上質内装の「K-VISION」コンセプトカーが話題に

新時代の「軽スタンダード」モデルに大反響

ダイハツは2025年10月29日に開幕した自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」で、軽自動車のコンセプトカー「K-VISION」を世界初公開しました。

SNSなどには早速さまざまな反響が寄せられています。

ダイハツが提案する軽自動車の新スタンダード「K-VISION」コンセプトカー

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの「新たなスタンダード“軽”」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回世界初公開された「K-VISION（以下、Kビジョン）」は、軽ワゴンのコンセプトカーです。

「みんなの次世代軽自動車」をキーワードに、ダイハツ独自の新世代クルマプラットフォーム「DNGA」とコンパクトSUV「ロッキーHEV」で初採用したストロングハイブリッドを搭載。充電不要でありながら、電動車らしい走りを実現したモデルだといいます。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mm、ホイールベース2460mmです。全長や全幅などは軽自動車規格ですが、全高は「タント」と「ムーヴ」の中間ほどでハイトワゴンに分類されます。

パワーユニットには、軽自動車用に新開発したストロングハイブリッド「e-SMART HYBRID」を採用。

モーターとエンジンを同軸に配置し、パワーコントロールユニットと一体化したトランスアクスルを搭載したことで、軽自動車サイズの小型・軽量化を実現しました。

これにより、100％モーター駆動による静かで力強い走りに加え、ガソリンモデルと比較して約20％の燃費向上をもたらしました。

電動車ならではの機能として外部給電機能を搭載、災害時は生活に必要な電力を確保でき、燃料が満タンの状態で400Wの電源を使う場合では、約4日分の電力をまかなえるといいます。

エクステリアは直線基調にまとめシンプルで親しみやすさを演出。ハイトワゴンとしては全高を低めにし、安定感を出しつつも両側スライドドアを備え、利便性を高めています。

なお従来モデルのようなダイハツの「D」の字をモチーフにしたエンブレムは備わらず、「DAIHATSU」の文字ロゴが備わっていることもポイントです。

フロントフェイスはサイドまで回り込むブラックガーニッシュに、Cの字を上下に配置した印象的なシグネチャーランプを備える真四角のヘッドライトを採用。ロアグリルは長方形で、先進感とスタイリッシュさを感じます。

テールもフロントと統一された印象の直線デザインで、安定した印象を与えます。

インテリアはモダンなライトグレーを基調カラーとし、インパネやドアトリムには暖色系のアンビエントライトを配置することで、軽自動車クラスを超えた上質な仕立てとしました。

インパネはアンビエントライトを奥に配置して遠近感を与えるとともに、手前はトレーのような水平かつフラットにし、荷物を置けそうな空間を確保しました。中央にはインフォテインメントシステムのディスプレイを備えますが、メーターも薄型の液晶とし、視認性と利便性、先進感の強調に役立っています。

ダイハツのコーポレート統括本部 ブランド推進室 室長 木下 稔淳氏は、Kビジョンについて、以下のように話しています。

「『みんなの次世代軽自動車』ということで、コンセプトカーですが新開発の軽自動車用のe-SMART HYBRIDを搭載し、これまでの通りの使い方（充電がいらない）を実現した、軽自動車の新しいスタンダード、新スタンダードの提案でございます。

具体的には、ストロングハイブリッドならではの100％モーター駆動による静かで力強い走り。従来パワートレインの組み合わせと比較して、約20%向上した燃費性能。それから、災害時にも安心な外部給電機能。

加えて、直感的で分かりやすいシンプルなコックピット回り、広い室内、両側スライドドア等の利便性も提案してまいります」

※ ※ ※

SNSなどには公開直後から多くのコメントが寄せられており、「なにこれカッコイイ」「軽自動車だけどスタイリッシュですね！」「Kビジョンも良さそうでした」など、デザインに関する評価や、「ついにストロングハイブリッド来たな」「これは期待」など、新たなパワートレインの採用を期待するコメントが多く見られます。

また、「タントでほぼ確実なのでは」「多分次期タントになるモデルだよね？」「ダイハツでBピラーレスの車は1台しかありませんし、これはもうタントと言っていい気がします」など、タントの次期モデルではないかと推察する人も多いようです。

現在のところ、タントの次期モデルだという説明はダイハツ公式からアナウンスされていませんが、現行型タントが6年というモデルライフを送っており、そろそろ全面刷新が待ち望まれる段階に来ています。続報に注目です。