トヨタ「最新プリウス」がスゴい！ 青く光る「おにぎり型イルミ」＆ダイナミックなエアロがカッコいい！ 強烈インパクトの「モデリスタカスタム」とは！

強烈インパクトの「モデリスタカスタム」とは！

「プリウス」は、トヨタが誇るハイブリッド車の象徴的存在で、燃費性能を重視しながらも高い走行性能を誇ります。

1997年に世界初の量産型ハイブリッドカーとして登場し、以降、低燃費で環境性能に優れたモデルとして多くの支持を集めました。

ブルーに光るイルミがスゴいモデリスタ仕様の「プリウス」

特に、近年のモデルではデザイン面での革新が進み、よりエモーショナルなスタイリングを追求しつつ、走行性能にも磨きをかけています。

2023年には現行モデルとなる5代目が発表され、「Hybrid Reborn」を掲げて大きく刷新されました。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1420-1430mmで、ホイールベースは2750mm。低重心化されたスタイルにより、よりスポーティな印象へと進化しています。

内装には広々とした空間を実現する「アイランドアーキテクチャー」が採用され、運転席まわりは直感的に操作できるレイアウトとしました。

走行性能では、最新の第5世代ハイブリッドシステムを搭載し、燃費性能の向上と力強い走行性能が両立されています。

さらに、最新の「Toyota Safety Sense」が標準装備され、安心してドライブできる環境が整えられています。

2025年7月1日には一部改良モデルが発売され、「X」グレード以外の全グレードに「ETC2.0」が標準装備されるなど、利便性が向上。

また、「Z」グレードにはデジタルインナーミラーや前後のドライブレコーダー、さらに「12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が備わるなど、充実した装備も魅力です。

加えて、外装パーツをブラックに統一し、スポーティな印象に仕立てた特別仕様車「G“Night Shade”」が追加されました。

そんなプリウスですが、モデリスタブランドから「NEO ADVANCE STYLE（ネオアドバンススタイル）」というカスタム仕様が用意されています。どのようなものなのでしょうか。

ネオアドバンススタイルは、フロントスポイラー、サイドスカート、サイドガーニッシュ、リヤスタイリングキット、シグネチャーイルミの5点で構成され、ダイナミックなデザインが特徴となっています。

まず大きな特徴となるのが、フロントスポイラーです。車両のフロア下の空気を整流する設計で、オリジナルよりも25mm長く、8mm低く設定されており、よりスポーティで安定した走行を実現します。

サイドスカートは、車両の横幅を強調し、空気の流れをスムーズにする役割を果たすとともに、オリジナルよりも35mm低く設定され、プリウスのスタイリングを引き締めています。

サイドガーニッシュは、車体のサイドに装着することで、外観に洗練されたアクセントが加わりました。

また、リヤスタイリングキットは、リヤスカートとマフラーエクステンションから構成され、リヤビューにダイナミックな印象を与えます。

そのほか、シグネチャーイルミは、夜間の走行時に強い視覚的なインパクトを与えるイルミネーションパーツ。ブルーに光る“おにぎり型”のイルミネーションが、プリウスの先進的なデザインを際立たせます。

※ ※ ※

一部改良後のプリウスの価格（消費税込）は276万9800円から460万8900円です。

また、ネオアドバンススタイルは塗装済みの5点セットが36万4100円、4点セットが28万9300円に設定されています。