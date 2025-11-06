羽織るだけで雰囲気が変わる【フブ】のスポーティーな冬用ジャージがAmazonで販売中！
ストリートを制する一着！【フブ】のレディース向けトラックジャケットがAmazonで販売中！
胸元と背中にFUBUロゴ刺繍をあしらった、存在感抜群のナイロントラックジャケット。ホワイトのパイピングラインがアクセントとなり、スポーティーさと洗練された印象を兼ね備えている。ストリートスタイルやヒップホップカルチャーを感じさせるデザインで、デイリーからアクティブシーンまで幅広く活躍する一着。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
軽量で動きやすいナイロン素材を使用し、通気性と快適さを両立。季節を問わず着回しやすい一着となっている。
胸元と背中の刺繍ロゴが印象的。白のパイピングラインがスタイルに抜け感を与え、存在感ある仕上がりになっている。
ゆったりしたシルエットと豊富なサイズ展開で、アクティブシーンから街着まで幅広いコーディネートに対応する。
同素材パンツと組み合わせれば統一感のあるセットアップも可能。ストリートスタイルの完成度がぐっと高まる。
