期待を裏切ってはいけない

トヨタは『ランドクルーザーFJ』をジャパンモビリティショー2025でワールドプレミア。日本での発売は2026年年央頃を予定している。担当デザイナーにこだわりを聞いたところ、そこから見えたのはFJがまさに『ランドクルーザー』であるということだった。

【画像】フリーダムとジョイを表現！トヨタ・ランドクルーザーFJ 全53枚

まず、「とにかくランドクルーザーでなければいけない」と担当デザイナーは語る。



トヨタ・ランドクルーザーFJ 上野和秀

「ランドクルーザーが欲しいと思っているお客様の期待を裏切ってはいけないと肝に銘じたことから始まりました」

その期待とは「機動性や悪路走破性、信頼性、耐久性といったクルマの性能、これは絶対」とし、デザインも「視界性能や操作性はマスト要件です。デザインのスタートはまずそこからでした」と述べる。

しかしそれだけでは、無味乾燥のただの4WDになってしまいそうだ。

「FJとは『フリーダム&ジョイ』を意味します。フリーダムは、ショートホイールベースからくる機動性や悪路走破性を生かすイメージ。そしてジョイは、どこまでも行くことができて楽しめるイメージ。この新しいパッケージによって、小さいながらもスペースがあり、みんなで移動して楽しむことをデザインで表現します」

同時に、新しいランドクルーザーとして認識してもらいたいという思いもあった。

具体的には「フロントはヘッドランプが他のランドクルーザーとは違う形ですが、ランドクルーザー共通となる一文字のグリルやランプの配置にしています。また、250と同様に交換性を考慮したバンパーデザインでありながら、モダンにしています」と説明し、遠くからでも新しいランドクルーザーのFJだとわかるようになった。

ランクルのあるべきベルトラインとは

サイドビューも250と共通した点がある。それはベルトラインだ。

この高さは、「人が座った時にどのぐらいにすべきかという、ランドクルーザーとしての位置がある」という。その理由は、「悪路でタイヤが落ちないかと、外を覗き込むことなどを考慮しているから」とのことで、これは250と共通の考え方。



トヨタ・ランドクルーザーFJ 内田俊一

また、水平基調で車両の姿勢もつかみやすくした。ちなみにベルトラインが後ろでキックアップしているのは、「後部座席の乗員が安心できるようにした結果」だという。

一方で、フロントフェンダーまわりはアイコニックだ。

「デザインテーマ、モチーフとしてサイコロ、ダイスがあり、角が削ぎ落とされています。フリーダム、ジョイにもつながりますので、要所要所そういう面の取り方を取り入れたのは、ちょっとユニークなところかもしれません」

ランドクルーザーとしての考えはインテリアも同様で、車両姿勢がつかみやすいように水平基調とした。エアアウトレットなどは効率の良い丸形で、グローブをしても操作しやすいスイッチの配置なども250を踏襲している。

また、「ステアリングやシフトなどは250と全く同じものを使うことで、ランドクルーザーFJを購入したとしても、間違いなくランドクルーザーに乗っていると感じて頂けるでしょう」と述べ、「これが一番気にしたところです」と明かした。

確かにランドクルーザーFJは、コンパクトなサイズゆえに『ランドクルーザーの廉価版』と感じられるかもしれない。しかし話を聞いていて、あくまでもランドクルーザー・ファミリーの一員、弟分という存在だと感じたのである。