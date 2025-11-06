荷物も心もスムーズに運ぶ【プロテカ】のフロントポケット付きスーツケースがAmazonで販売中！
移動の快適さが旅を変える！【プロテカ】の高機能スーツケースがAmazonで販売中！
機内持込み可能サイズをクリアしながら、42ℓという大容量を実現したプロテカ「マックスパス スリー」。静かで軽やかな走行性能に加えて。キャスターストッパーを搭載した。また、シボ加工を施したボディ前面にあるフロントポケットが大きくなってより使いやすく。荷物とともにスムーズに機内へ乗り込めるので、スピードが要求されるビジネスシーンでも、存分にその効果を発揮する。
13.3インチPCが入る大型フロントポケットやサイレントキャスター、ストッパーなど実用機能が充実している。
機内持ち込みサイズながら42Lの大容量を確保し、ビジネスにも旅行にも頼れる設計が魅力のモデルとなっている。
日本製ならではの丁寧な作りと、高品質な素材による耐久性で、長期の使用にも安心感をもたらす。
手になじむハンドルや軽量ボディ、静音設計のキャスターにより、移動のストレスを感じさせない工夫が随所にある。
