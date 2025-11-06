えなこ、“あったかグラビア”で冬の癒やし届ける 珠玉の8P『月刊少年チャンピオン』
人気コスプレイヤー・えなこが、6日発売の『月刊少年チャンピオン』（秋田書店）12月特大号の表紙と巻頭グラビアに登場した。年間3回目の登場となる今回は、“あったかグラビア”をテーマに、冬のぬくもりを感じさせる姿を披露している。
【写真】「ガチだ！」「可愛すぎる」…えなこ、ファン悶絶の衝撃カット
グラビアでは、すけすけニットや重ね着スタイルなど、えなこのキュートな魅力とフェミニンな表情を詰め込んだ全8ページを展開。見ているだけで心がぽかぽか温まるような、冬らしい仕上がりになっている。
今号には、スペシャルB4ポスターと両面クリアファイルの豪華付録が付属。さらに、えなこをはじめ、同じ事務所「PPエンタープライズ」に所属する東雲うみ、よきゅーん、みゃこ、えい梨、南あみ、山本栞、篠崎こころ、高見奈央らが出演する撮影メイキングDVDも特別付録として収録されている。
また、12月号限定のQUOカード（2種類）の応募者全員サービス企画や、えなこの直筆サイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施。誌面・映像・特典すべてが“冬のえなこ祭り”といえる充実の内容となっている。
